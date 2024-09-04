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巴黎殘奧｜余翠怡輪椅劍擊女子A級晉銅牌戰　梁育榮張沅混合BC4級雙人賽明晨爭入決賽 (23:18)

巴黎殘奧輪椅劍擊今（4日）上演女子A級及B級花劍個人賽，4名港隊女將分途出擊，其中「六朝元老」余翠怡雖然在A級4強以13：15反負衛冕的國家隊好手辜海燕，但在雙淘汰制下落入復活賽，此役戰至「決一劍」，以15：14擊退主場出擊的法國隊劍手Brianna Vide，闖入明晨1時05分上演的銅牌戰，力爭獎牌。

港隊昨雖在A級及B級佩劍個人賽經歷失利，但余翠怡及范珮珊今轉戰A級花劍個人賽；鍾婉萍及湯雅婷則出戰B級花劍個人賽。范珮珊在16強以10：15不敵西班牙的Judith Rodriguez Menendez，其後在復活賽面對韓國隊Kwon Hyo Kyeong卻在「決一劍」以14：15再敗北；鍾婉萍及湯雅婷即使一同躋身8強，但在8強分別以8：15及9：15不敵泰國隊和國家隊代表，之後在復活賽同樣以9：15落敗，無緣獎牌。

至於過往5屆獨取7金3銀1銅的余翠怡則打入4強，但硬碰上屆東京殘奧奪金的國家隊星將辜海燕，力戰下以13：15反負，她其後轉戰第4輪復活賽迎戰擁主場之利的法國隊小將Brianna Vide，爭奪銅牌戰資格。雙方此役初段多次平手，Brianna Vide在中途亦曾反超9：7，但余翠怡又再領先11：9，雙方戰至14：14需以「決一劍」分勝負，最終余翠怡以15：14險勝，殺入銅牌戰，將在明晨1時05分對戰西班牙的Judith Rodriguez Menendez。

硬地滾球方面，「六朝元老」梁育榮伙拍日前為港隊在女子BC4級個人賽摘銀、殘奧新丁的張沅，今晨先在混合BC4級雙人賽以小組首名晉級，下午再在8強迎戰斯洛伐克隊組合Martin Streharsky／Kristina Vozarova，雖對手在首局先取1分，但梁育榮和張沅在第2及3局各取5分，反超前總分10：1，斯洛伐克隊在最後一局曾再多取1分，港隊最終仍以總分10：2大勝，將於明晨零時50分在4強迎戰加拿大隊組合。

此外，昨在女子BC3級個人賽奪金的何宛淇與隊友謝德樺，亦在混合BC3級雙人賽以小組首名晉級，在今晚8強對巴西隊組合Evelyn Oliveira／Mateus Carvalho，同樣在首局先被對手取1分，但憑第2、3及4局各取1分，終以3：1反勝入4強，明晨2時10分惡鬥泰國隊組合。

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