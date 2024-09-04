歐國聯｜英格蘭彭馬科頓屈堅斯齊退隊　法國皇馬雙星曹亞文尼文迪避戰 (19:57)

高爾彭馬及奧尼屈堅斯在新一季英超首3輪均有上陣，今晨卻以受傷為由退隊，已分別返回車路士和阿士東維拉接受治療，英足總並沒透露二人傷勢。效力曼城的菲爾科頓則因近期生病，只在聯賽上陣45分鐘，最終無緣在歐國聯B2組對愛爾蘭和芬蘭隊。此外，李斯特城就涉嫌違反英超盈利及可持續發展規則上訴得直，故不會被扣分。另曾效力狼隊的西維爾27歲西班牙籍前鋒拉菲爾美亞今夏被外借至華倫西亞，今晨因涉嫌性侵被警方逮捕

歐國聯頂級組別方面，A2組的法國隊有皇家馬德里中場曹亞文尼及左閘費蘭特文迪，分別因腳部和腳脛受傷退隊，將避戰意大利和比利時隊兩場主場比賽。教練迪甘已急召拉素的古安杜斯及維拉的盧卡斯迪治尼入隊。至於A3組的荷蘭隊有26歲阿積士翼鋒貝雲積轉會沙特阿拉伯聯賽球隊伊蒂哈德後，主帥朗奴高文怒斥對方放捨競技重金錢及相信對方的國際賽生涯已結束。

另外，世界盃南美洲區外圍賽第7輪比賽將在周五早上率先上演兩場，分別是沒有美斯壓陣的5戰全勝一哥阿根廷對智利隊及玻利維亞對委內瑞拉隊。

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