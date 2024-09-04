斐濟三角賽︱港足明午鬥所羅門群島爭勝　新帥韋斯活盼港將踢出良好態度 (17:33)

所羅門群島vs.香港 港台電視31台 周四下午15：00直播

現世界排名159名的港足，今年以1和3負完成最後4場世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事止步後，下半年首項賽事先赴斐濟出戰三角賽，分別明午3時對排141名的所羅門群島隊，以及下周日早上11時面對主場出擊排153名的斐濟隊；緊接下月10日將作客歐洲友賽列支敦士登隊、10月15日重返香港大球場對柬埔寨隊，以及11月中在主場與菲律賓及毛里裘斯隊「拍跳」，然後12月7日至17日在港主辦東亞盃外圍賽。

港足兩場斐濟三角賽將會有港台直播，球隊大軍周一下午離港出發，經過10多小時機程後昨凌晨抵達斐濟城市楠迪，再乘巴士前往首都蘇瓦，中場黃威也承認舟車勞頓；因此球隊抵步首日留在酒店簡單拉筋及恢復訓練，今午才到球場作當地首課操練。而兩名入籍兵、翼鋒艾華頓及中堅鐘樂安於出發前因傷退隊後，港足補選了傑志鋒將潘沛軒及東方右閘亞歷斯祖。

港足在這項賽事仍由助教盧斯爾領軍，不會親自督師的新主帥韋斯活，今早聯同前鋒安永佳代表出席賽前記者會。韋斯活認為今次作客是很好機會讓他融入球隊及觀察球員表現，「今次我是來觀察球員及規劃球隊將來，過去一周我認識及了解到一些香港球員的能力，我希望球員在這兩場賽事都全力以赴，展示出良好態度及踢出體育精神」。他又稱相對香港濕熱，斐濟的天氣及環境都十分適合比賽。

所羅門群島隊在前晚三角賽首仗於81分鐘輸12碼，以0：1負東道主斐濟隊。效力中超球隊深圳新鵬城的港足前鋒安永佳表示，很享受首次到訪斐濟，明言長途跋涉作客是來取得勝仗而回。