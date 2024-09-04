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籃球｜港產中鋒穆卡領特區護照　最快11月為港戰亞盃外 (15:07)

港產NBA G League中鋒大衛穆卡（David Muoka）今早（4日）於香港耀中國際學校出席NBA籃球教室時宣布好消息，他表示將取得香港特區護照，最快11月可代表港隊出戰國際籃協（FIBA）亞洲盃外圍賽。另外據消息人士透露，楊和亦正申領香港特區護照，料港籃實力將大幅提升。

David今早聯同鳳凰城太陽中鋒紐基 、前NBA名將塞巴洛斯及查普曼出席活動，親自落場與40名學生交流，這名23歲港產NBA G League中鋒人氣極高，吸引一班小將索取簽名和合照。

在香港土生土長的David是尼日利亞與英國混血兒，求學時就讀香港西島中學，他隨後負笈美國轉戰全國大學體育協會（NCAA）一級男子籃球錦標賽，分別效力拉瑪大學和內華達大學拉斯維加斯分校。他在去季為NBA G League的長島籃網披甲，並於6月投入NBA選秀名單，雖然最終落選，但也獲機會代表布魯克林籃網參加NBA夏季聯賽。

David在活動後接受訪問，直言仍以成為香港首名NBA球員的目標奮鬥，並透露新季動向，「現階段不能透露是哪支球隊，但我有機會簽下一份雙向合同，或是『Exhibit-10合約』，最快下星期有結果，我會繼續朝NBA這夢想邁進，大家拭目以待吧」。

David更自爆曾與籃總商討代表港籃事宜，他亦決定放棄英籍護照，今日將到入境事務處處理申辦特區護照手續，期望最快11月可代表港籃出戰國際籃協（FIBA）亞洲盃外圍賽，「我可以選擇代表香港、英國或尼日利亞，雖然尼日利亞隊幾年前（2021年的熱身賽）曾擊敗美國隊，球隊實力突出，但我覺得回饋香港也是正確的事，因為我生於斯長於斯，這是我的家」。這名身高2.08米的中鋒在G League已證明其防守能力，但他急不及待向球迷展示更多，「我小時候司職後衛，希望我能讓大家看到我的投籃、運球和組織能力也不錯，我認為香港球迷將會有很多值得興奮的事」。

另據消息人士透露，前南華控衛楊和亦正申領香港特區護照，「代表港籃出戰國際賽也是其生涯規劃的重要一環」。港籃在FIBA亞洲盃外圍賽被編入B組，今年2月主場以64：94不敵菲律賓隊，隨後作客再以49：88負新西蘭隊，他們在11月將先後作客中華台北及菲律賓隊，明年2月則重返主場對陣新西蘭及中華台北隊。

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