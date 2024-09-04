巴黎殘奧｜余翠怡輪椅劍擊女佩個人賽復活賽止步　今轉戰女花再爭佳績 (03:00)

第6次參戰殘奧的余翠怡，過往5屆獨取7金3銀1銅，今屆她率先於非主項的女子佩劍A級個人賽上陣，於16強先面對世界第11的波蘭隊好手Marta Fidrych，雙方拉鋸至8：8平手後，一度連失3分被拉開，但及後她及時回勇主動出擊，終贏15：13晉級。她在8強面對「世三」的格魯吉亞隊星將Nino Tibilashvili，雙方戰至4：4後被對方連奪11分，終以4：15告負。其後她轉戰復活賽次圈，但力戰下終以9：15告負，無緣銅牌戰。另一港將范珮珊在同項的32強則以8：15不敵韓國隊對手止步。

至於出戰女佩B級個人賽的港將湯雅婷，首戰在16強以12：15不敵波蘭隊劍手Jadwiga Pacek後，其後轉戰復活賽首圈以15：6挫委內瑞拉隊的Francia Rojas，但次圈以5：15不敵韓國隊的CHO Eun Hye出局。

戰畢劍擊首個比賽日後，一眾港將翌日隨即再戰，其中余翠怡將與范珮珊分途由今午5時10分起出戰女子花劍A級個人賽16強；湯雅婷及鍾婉萍則分途在今午4時10分起出戰女花B級個人賽16強。

其餘港將方面，謝佩婷在馬術女子個人I級賽取得66.833分，總成績在22名選手中排第15位完成。而吳玫薈則在昨晨上演的乒乓球T11級女單16強，以直落3局不敵巴西隊的Evellyn Santos止步。

另外，國家隊昨晨在羽毛球煞科日收獲4金，包括劉禹彤於WH2級女單挫李紅燕衛冕、李鳳梅在SH6級女單擊敗隊友李雙寶封后、屈子墨在WH1級男單封王，以及楊秋霞於SU5級女單奪冠。

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