明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎殘奧｜陳浩源總結球員生涯　認傷患困擾難熬　擁抱遺憾皆因「搏盡無悔」 (20:00)

39歲港隊星將陳浩源（Daniel）今晨（3日）在巴黎殘奧羽毛球男子WH2級男單決賽，以局數0：2不敵衛冕的22歲日本隊世界一哥梶原大暉，以一面銀牌告別球員生涯。他賽後一度感觸落淚，坦承腰傷舊患令他難再打出百分百水平，當下退役希望可讓身體好好休息。而他亦滿意今屆表現，尤其能在負傷下取得比上屆更好成績，已感自豪。

早已預告戰畢今屆巴黎殘奧後退役的陳浩源，在個人最後探戈一路闖關殺入今晨的決賽。面對死敵的「世一」梶原大暉，他首局形勢被動，初段落後0：7，但Daniel沉着應戰，一度追近至6：10，惟面對打法多變兼落點準繩的梶原，及後再被拉開，終先輸一局10：21。

次局陳浩源嘗試主動搶攻並先贏兩分，惟戰至中段受制對方更快的變奏打法，終再輸一局10：21，以局數0：2告負，在球員生涯終章於巴黎殘奧摘下一面銀牌作結。

賽後陳浩源稱讚對方是此項目無庸置疑的最強球手，慨嘆自己此仗始終未能拉近雙方差距。不過他亦為這面銀牌感自豪，承認為此付出了很多，受腰部傷患下更要吃止痛藥來出戰，不再如對手般年輕，他感觸道：「帶住咁樣嘅身體打到來決賽，都覺得自己已做得好好。」

對於球員生涯最後探戈，他仍感滿意，「都會懷疑過自己難有上屆（摘銅）表現，結果發揮及成績比上屆好，獎牌亦如賽前所願能轉色，所以都為自己驕傲」。而他又談到退役決定，坦承在負傷下出戰已難再發揮百分百水平，尤其腰傷令他感痛苦及折磨，很想接下來好好休息。最後他亦感謝家人專程遠赴巴黎支持自己，希望沒令他們感失望。

及後他在個人社交網總結運動員生涯，再次感嘆過去3年因傷患而感煎熬，「年紀大機器壞，身體成日痛，每日都痛住咁訓練，食止痛藥食到變專家。每次痛到頂唔順，就同自已講『頂埋佢，完咗奧運，以後都唔想再打波』 。結果，一完咗，我又即刻掛住個球場，掛住我嘅對手，掛住我參加過嘅500場國際賽，攞到嘅80面國際獎牌」。對於舊患、殘奧未奪金，以及近7年位居世界第二的「千年老二」之名，他表示：「當你盡晒全力，毫無保留去追求一件事，結果都係只差一線，大概你只可用一個無悔嘅態度大大力咁去擁抱呢啲遺憾，呢個就係『搏盡。無悔』。多謝大家咁多年嘅支持，我係香港首位輪椅羽毛球運動員。今日，我以一塊殘奧銀牌去完成我嘅國際賽生涯。我畢業喇！」

相關報道：巴黎殘奧｜陳浩源最後探戈男羽WH2級摘銀 港隊今屆累計2金3銀1銅

相關報道：巴黎殘奧｜何宛淇女子BC3級個人賽封后 奪港隊今屆第2金

其他報道：花滑｜日本花滑星將三原舞依來港戰亞洲賽　克服傷患誓全力爭佳績

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 巴黎殘奧 殘奧 羽毛球 陳浩源

上 / 下一篇新聞