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巴黎殘奧｜陳浩源最後探戈男羽WH2級摘銀　港隊今屆累計2金3銀1銅 (04:17)

世界排名第2的39歲港隊星將陳浩源（Daniel）今晨（3日）在巴黎殘奧男子WH2級男單決賽，以局數0：2不敵衛冕的22歲日本隊世界一哥梶原大暉，以一面銀牌告別球員生涯。

早已預告在戰畢今屆巴黎殘奧後退役的陳浩源，在個人殘奧最後探戈一路闖關殺入決賽，包括在4強以局數2：0力克世界第4的韓國隊勁敵于秀榮。來到決賽面對死敵的「世一」梶原大暉，首局形勢被動，初段一度落後0：7，但Daniel沉着應戰下追，一度追近至6：10，惟面對打法多變兼落點準繩的梶原，及後再被拉開，加上在沒「鷹眼」下兩次出現出界爭議失分，終先輸一局10：21。

次局陳浩源嘗試主動搶攻並先贏兩分，其後他前後調動梶原，與對方一度拉成均勢。惟戰至中段受制對方更快的變奏打法，終再輸一局10：21，以局數0：2不敵對方，在球員生涯終章於巴黎殘奧摘下一面銀牌作結。

賽後陳浩源稱讚對方是此項目無庸置疑的最強球手，自己亦慨嘆此仗始終未能拉近雙方差距，並且受到一些外在因素影響自己心情，又怪責自己「可能才是未準備好這場決賽的一方」。不過他亦為這面銀牌感自豪，承認為此付出了很多，受腰部傷患下更要吃止痛藥來出戰，不再如對手這樣年輕，「帶住咁樣嘅身體打到來決賽都覺得自己已做得好好」。

對於球員生涯最後探戈，他亦為這次殘奧之旅感到滿意，「特別是近年來多了傷痛，都會懷疑過自己難有上屆（摘銅）表現，結果發揮及成績卻比上屆更好，獎牌亦如賽前所願能轉色，所以自己都為自己驕傲」。而他又談到退役決定，坦承在負傷下出戰已難發揮全力，尤其腰部舊患亦令他感痛苦及折磨，很希望可好好休息。最後他亦感謝家人專程遠赴巴黎支持自己，希望沒令他們失望。

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