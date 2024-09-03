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巴黎殘奧｜何宛淇女子BC3級個人賽封后　奪港隊今屆第2金 (01:25)

硬地滾球女子BC3級世界排名第2的港將何宛淇，今晨（3日）於巴黎殘奧個人賽決賽以4：2擊敗世界第9的澳洲隊好手莉遜奪得金牌，亦是個人殘奧首面獎牌。港隊今屆則已累積2金2銀1銅。

何宛淇今屆在B組3戰全勝強勢出線後，先後於8強淘汰泰國及韓國隊勁敵殺入決賽，與21歲澳洲隊好手莉遜爭金。這名30歲港將在決賽首局把握對手的放波失誤先取2：0領先；次局何宛淇延續勇態，雖然最後一球未能將對手最近的紅波進一步拉開，但仍足以再取兩分，拉開4：0。第3局莉遜先將白色目標球推至遠距離近邊線，加大雙方失誤機會，但何宛淇沉着應戰，即使對方有一紅球緊貼白球，但她放出的對個藍球最終未被對方成功撞走，僅輸0：1，帶住4：1領先優勢進入最後一局。結果何宛淇在第4局僅負0：1，總比數贏4：2奪下個人首面殘奧金牌，亦是港隊今屆第2金，累積2金2銀1銅。

賽後何宛淇感謝香港市民觀看直播支持，並感激身為管道助理員的丈夫李榮傑一直在旁支持，以及各親人一直以來的照顧，讓她可以追夢。而她亦不忘向總教練郭克榮道謝，並笑言：「我還記得在小組賽第1場前，我們知道若然首名出線會面對多名亞洲對手，場場都會是硬仗。不過我好記得郭生跟我說，一場一場清咗佢，咁就會有閃令令（金牌）㗎啦，承你貴言！」

被問及首次以李太身分征奧，何宛淇承認二人婚後默契確實加深，並表示這面獎牌不只屬於自己，而是所有幫助過她的人甚至乎是觀眾的大家，並希望外界不只認為港隊殘奧運動員只是好努力，而是他們都與巴黎奧運的健全選手一樣，打出了香港不屈不朽的精神。

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