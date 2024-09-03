巴黎殘奧｜陳睿琳女子100米蛙泳SB14級獲第7名　龍子健：沒想過贏得金牌 (01:08)

陳睿琳日前在強項女子S14級100米蝶泳決賽勇奪銀牌，為中國香港代表團取得今屆首面獎牌，今晨接戰女子100米蛙泳SB14級決賽，卻在強敵林立下未能再締佳績，最終只能以第7名完賽。

另外，由鄧韋樂、張浚諾、陳睿琳和張可盈組成的S14級男女混合4×100米自由泳接力隊，昨在決賽於最後一棒被澳洲隊趕過，以3分55.26秒得第4名，與獎牌擦身而過。至於前晚在女子SB6級100米蛙泳摘銅的吳卓恩，則以14歲零5個月之齡，趕過1996年亞特蘭大殘奧的賽跑名將蘇樺偉，成為隊中最年輕殘奧獎牌得主。她賽後滿意表現，並感謝教練的鼓勵及香港市民和觀眾打氣，但承認最後25米「有少少『拉車』」。她將在周六再次出擊參加女子S6級100米背泳。

另外，港隊硬地滾球「四朝元老」龍子健昨晚在男子BC1級個人賽為港隊取得今屆賽事首金，賽後透過教練劉晉傑說：「沒想過自己能入到決賽並贏得金牌。」劉晉傑又補充，「他很多謝梁育榮（隊友兼小學同學）在平日訓練上幫助我們很多」。對於龍子健為港爭光，行政長官李家超祝賀道：「龍子健亦遇強越強，在賽事中發揮出精湛技術，實至名歸；首次參與殘奧會的張沅面對世界各地頂尖選手仍沉着應戰，表現出色，最後勇奪銀牌。我和全港市民都為她感到自豪」。

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