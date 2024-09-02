友賽︱港足今出發迎斐濟三角賽　領軍助教盧斯爾目標奪冠提升世界排名 (15:55)

港足今午離港出發到斐濟，將於周四香港時間下午3時先鬥所羅門群島隊，以及下周日早上11時面對東道主斐濟隊。曾執教阿富汗隊的48歲英籍教練韋斯活，上周三落實接掌港足帥印後，在球隊今早在將軍澳足球訓練中心舉行的首課操練僅在旁觀操，輔助在這兩場友賽仍任暫代主帥的盧斯爾。將隨隊赴斐濟的他表示現階段不會干涉太多安排，但強調會保持球員正確態度及紀律，「我會利用這段時間與球員單獨交談，了解他們各自特點。足球不僅關乎場內比賽，還有球員場外表現及日常的專業精神」。盧斯爾稱目標在三角賽奪冠從而提升港足的世界排名，也提及所羅門及斐濟都是體能較佳的球隊，「我們要做好戰鬥準備，透過快速傳送的戰術才有獲勝機會」。

今課操練有21人出席，效力中甲大連英博及無錫吳鈎的周緣德和余煒廉沒參與操練，直接在機場匯合大軍。而兩名理文中場胡晉銘及黃威、傑志的陳俊樂及祖連奴等僅在場邊拉筋。中國香港足球總會主席霍啟山亦有短暫到場觀察操練初段。

被問到艾華頓與鐘樂安日前因傷退隊，負責今次點兵及領軍的盧斯爾稱經過與球員及醫療部門討論後作此決定，至於趙聡悟、杜俊暉及轉戰泰國丙組（T3）聯賽的趙正宇等年輕球員未入選，盧斯爾透露後兩者將代表港足U20到卡塔爾出賽。

首次成為大港腳的理文18歲守將周子謙坦言，沒料過有這機會，「希望可以努力爭取上陣機會，也很期待今次長途機程的作客賽事」。另一大港腳「新丁」、東方的18歲鋒將吳宇曦亦稱從小夢想就是代表港足比賽。

中甲廣西平果哈嘹中堅勞烈斯自亞洲盃決賽周受傷後再次歸隊，他表示傷勢已完全傷康復，「今次回來港足感覺就像不久前與球隊一起，很高興能回到大家身邊」，並透露在操練與韋斯活交談時分享了不少對球隊的意見。加盟中超上海申花逾兩個月已入兩球的陳晉一稱，在爭標球隊立足不是易事，期望繼續適應中超比賽節奏，從而在球隊站穩陣腳。