兩名荷蘭籍光頭教頭首次在英超較量，最終利物浦新帥史洛首次造訪奧脫福球場即「完勝」。主場出擊的曼聯在7分鐘曾被阿歷山大阿諾特攻破大門，但視像裁判（VAR）指其隊友穆罕默德沙拿越位在先而入球無效，然而中場卡斯米路上半場兩度犯錯，先在35分鐘後場傳失被對手打反擊，沙拿落底傳中予遠柱無人看管的路易斯迪亞斯頭槌頂入；這名哥倫比亞隊翼鋒7分鐘後再逼甩卡斯米路腳下球，再由沙拿接應傳予迪亞斯撞射破網，紅軍作客半場領先2：0。

「紅魔」換邊後換走半場已有13次傳失球的卡斯米路，由20歲小將哥利亞入替，但56分鐘輪到另一中場明奈被逼甩球輸反擊，最終沙拿勁射得手，令曼聯在奧脫福慘吞3蛋敗陣，兩連敗後開季3戰僅1勝得3分兼只入2球跌至14名。利物浦則3連勝全取9分兼零失球，僅以得失球差不及同樣全勝的曼城排第2名。

曼聯今夏簽入5名新兵，包括今仗首次正選的中堅馬菲斯迪歷特及中鋒約舒亞舒克斯，但被陣容未有變動的宿敵技術性擊倒。坦夏格賽後解釋今仗有3名球員才今季首次正選，需時磨合默契，承認對手在把握力等方面都表現出色，但不認為自己領軍能力有問題，「我不認為問題在領隊，否則我們不會近兩季贏得兩個錦標。我們亦是近年曼城之後贏得最多錦標的球隊，當今季結束時，我有信心球隊可再次高舉獎盃」。

對於日前加盟的烏拉圭隊防中文奴爾烏加迪今仗未列大軍，只在賽前步入球場亮相，坦夏格則稱自己不是魔法師，「我不是哈利波特，他季前未有落場比賽，要提升體能及融入球隊，需要數周甚至一個月時間」。

另邊廂，利物浦主將沙拿則連續7場作客曼聯都取得入球，共入10球。這名32歲埃及隊翼鋒賽後更認為今仗本有機會大勝5至6球，但同時暗示完季後或會約滿離隊，「這可能是我最後一次作客奧脫福球場了，球會還未有人和我傾談新約，我們拭目以待明年會發生甚麼事」。