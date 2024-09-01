英超｜車路士打和水晶宮主場未響勝鼓　夏蘭特連續兩仗「戴帽」領曼城三連勝 (23:03)

剛加盟車路士的翼鋒查頓辛祖此役只作壁上觀。25分鐘，「藍戰士」前線主將高爾彭馬助攻箭頭尼高拉斯積遜打開紀錄，卻被賽前兩連敗的水晶宮藉中場伊比爾治伊斯在53分鐘破門扳平。車仔及後遣攻擊手祖奧菲歷斯和梅迪歷落場亦徒勞無功，終繼首戰負客軍曼城後，再於主場失分，賽後3戰得4分。紐卡素則憑翼鋒哈維班尼斯及鋒將阿歷山大伊沙克分別在37和78分鐘建功，主場以2：1挫一度在56分鐘藉紐卡素後衛丹般恩擺烏龍扳平的熱刺，賽後「喜鵲」與白禮頓和阿仙奴同得7分，熱刺則續得4分。

曼城出征韋斯咸一役，艾寧夏蘭特繼上場英超大勝「升班馬」葉士域治4：1獨取3球後，此役又於10、30和83分鐘破門，令韋斯咸以1：3告負。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後稱讚第11次為球隊大演帽子戲法的夏蘭特道：「即使對方守將手握槍枝，亦無法阻止他的高速和力量。」24歲的夏蘭得則歸功於今夏無戰事，「我度過漫長假期，現在感覺很好和精力充沛」。

此外，主隊葉士域治及客軍狼隊，分別與富咸和諾定咸森林打和1：1後獲得第1分；修咸頓則雖有日本隊守將菅原由勢末段破蛋，但作客以1：3敗走賓福特，與愛華頓同告三連敗，「拖肥」下半場領前兩球下連失3球，主場反負般尼茅夫2：3。

李斯特城則在主場以1：2負阿士東維拉後接獲壞消息，曾在2011至12年效力「狐狸」的科特迪瓦隊名宿守將班巴，今據報因非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin lymphoma）復發離世，終年39歲。他球員時代亦曾效力巴黎聖日耳門、列斯聯、卡迪夫城及米杜士堡等球隊。兩年前掛靴的他今年7月展開教練生涯，生前執教土甲球隊艾丹拿斯堡。

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