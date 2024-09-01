巴黎殘奧｜吳卓恩女子SB6級100蛙摘銅　港隊今屆第2牌 (23:48)

14歲港隊游泳新星吳卓恩今轉戰強項的女子SB6級100米蛙泳，頭50米位居次席的她，雖在末段被國家隊的劉道敏壓過，但最終她仍以1分34.15秒摘下一面銅牌，亦是港隊繼另一泳將陳睿琳後，今屆第2面獎牌。至於金牌得主是英國隊的世界紀錄保持者森瑪絲紐頓。

東京殘奧奪銅的港將陳浩源，今屆以次號種子身分出戰，首局與世界排名第4的21歲韓國隊好手于秀榮均以打高遠球為主，而末段一度落後的陳浩源終追至「刁時」，結果再拿下兩分險勝23：21先拔頭籌。士氣受挫的于秀榮次局疑因手部出了點問題，卒以10：21大敗，而當他最後一球打出界外後，超越上屆成績的陳浩源立即拋高球拍、振臂歡呼和與總教練劉南銘等擁抱慶祝，其間不禁流下男兒淚，惟他亦與飲泣的于秀榮握手和予以安慰。

今屆殘奧前已表明會是最後一擊的陳浩源說：「心情很激動。我曾稱盼望能上頒獎台，又實在害怕自己成為一個講得出做不到的運動員。」他又稱39歲的自己能「打爆」比自己年輕18歲的對手，須歸功於自己保持耐性、信心和體能，並感謝羽隊總教練劉南銘在場邊鼓勵和提點，「其實他執教其他足以搵好多錢……他的球員生涯從未出席奧運，現在由我帶他去奧運，令他成為殘奧獎牌教練……其實奧運運動員及教練都會被人看不起的」。陳浩源最後強調定會好好休息，為明晚個人的最後一役，以最佳狀態決戰梶原大暉。

硬地滾球方面，世界排名第2的港隊「三朝元老」何宛淇在BC3級女子個人賽4強以4：1挫韓國隊的姜善熙，並將於周二凌晨0時30分與澳洲球手莉遜會師金牌戰。首次參加殘奧、世界排名第3的張沅則在女子BC4級女子個人賽4強以7：0輕取馬來西亞隊的瑪芝莎琳，明晚7時25分與中國球手林細妹爭標。男子BC1級個人賽4強代表龍子健則以4：3險勝印尼隊的施耶法，將在明午5時40分與韓國隊的鄭昇俊爭冠。另外，港隊唯一田徑代表任國芬在女子T36級200米以33.16秒的時間得第10名，未能晉身決賽。

此外，國家隊在游泳、乒乓球和田徑分別奪得2、3和4金，金牌數目則增至25面續居首位。

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