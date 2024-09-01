港超｜陳肇鈞傳射居功　領大埔開咧戰5：1大勝「新丁」九龍城 (20:30)

大埔今季續由主教練李志堅（堅sir）領軍，並簽入10名新兵，此役除了港足中場陳肇鈞聯同鋒將盧卡斯及馬卡雷拿擔正攻堅，亦派出3名新兵，包括前港足先生伊高沙托尼、柏連尼及尼高拉斯。作為港超新丁的九龍城，相隔一季重返港超的隊長曾錦濤，搭配由上季冠軍理文自由身加盟的廸高等球員，以及袁皓俊把守最後一關，外援則有3名巴西籍外援韋利安、卡朗及泰華。

今仗雖在炎熱的天氣下進行，但無阻1300名球迷入場。開賽10分鐘，九龍城的後防已響起警號，「綠戰士」的陳肇鈞接應伊高沙托尼開出角球卻頂出界，其後陳肇鈞疑被對方球員鄭進泓撞跌，當時球證沒任何表示，但經視像裁判（VAR）覆核後判罰12碼，由相隔5年回巢的伊高在29分鐘操刀中鵠先拔頭籌，但到35分鐘九龍城的迪高禁區外施射扳平，為球隊取得首個港超入球。

可是，陳肇鈞在補時接應隊友傳中，迎頂破網再次為球隊領先，以2 ：1完半場。換邊後不足1分鐘，大埔得勢不饒人，憑馬卡雷拿拉開至3 ：1，其後九龍城換入另一巴西籍外援尼天奴望加強攻勢，但陳肇鈞在68分鐘再次頭槌破網至4 ：1，最終再藉後備入替、年僅20歲的李樂謙在完場前補時階段錦上添花，以5 ：1大勝九龍城。

貢獻兩入球一助攻的陳肇鈞賽後當選是役最佳球員（MOM），表示不介意分擔入球的角色，「當然希望外援都可以支持球隊，今日見到有馬卡雷拿、伊高沙托尼，不過最重要是（執行戰術）的順暢程度」。而主教練堅sir坦言失球是因球隊大意，但仍對表現感滿意道：「就算贏了一球，你見到都很想贏多一球，亦都不想失一球，我覺得這是球員（日後）需要建立到這個想法。」他又盛讚入球功臣之一的李樂謙他「有膽識及很聰明」。

對於港超首場需以慘敗收場，九龍城主教練陳銘剛表示球隊的「致命傷」是球員的集中力，「就是很簡單的來回球就出事了，這需要我們回去立即改善」。

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