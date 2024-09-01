巴黎奧運｜13奧運港將迪士尼祝捷巡遊　石偉雄勉小朋友「即使輸了99次，仍要嘗試第100次爭取成功」 (17:50)

港隊巴黎奧運勇奪2金2銅，創歷來最佳成績，雖然3位獎牌得主張家朗、江旻憓及何詩蓓未有出席祝捷巡遊，但男重劍手何瑋桁、羽毛球隊代表鄧俊文、謝影雪、楊雅婷及楊霈霖、「跳馬王子」石偉雄、「小車神」李思穎、游隊的歐鎧淳及譚凱琳、滑浪風帆隊的馬君正和鄭清然、賽艇隊的趙顯臻、帆船隊的阿輝皆有現身。

石偉雄及謝影雪獲邀上台分享，兩人皆鼓勵小朋友遇上難關時堅持下去，前者稱亦盼眾人毋忘初心，「即使你輸了99次，你仍要嘗試在第100次爭取成功，由0到100的過程總會令你有所得着」。

一班港將隨後登上花車參加巡遊，石偉雄活動後接受訪問時透露，自己在奧運後一直休息，亦已接受詳細身體檢查，待結果出爐後再作生涯規劃，「不論繼續做運動員或退役，都是重大決定，因此會慎重選擇。畢竟我人生三分之一的時間都花在體操上，無論如何都流着體操的血，所以如果要退役都會非常捨不得。體操隊就像我的家，即使退下來都想用不同身分回饋港隊，裁培後輩」。

首度征奧的羽毛球隊「雙楊配」楊雅婷及楊霈霖，對可以出席祝捷活動感興奮，又盼本月10至15日有更多人到香港公開賽打氣，「我們在奧運學懂更加享受比賽，希望香港公開賽有更多人支持港隊」。

慶祝活動結束後，趙顯臻和何瑋桁與一班來自香港基督教服務處及香港小童群益會的學生交流，鼓勵年輕一代追求體育夢想；趙顯臻笑言期望透過分享運動生涯的堅持和信念，向下一代傳遞奧林匹克精神。這名賽艇港將戰畢奧運後未有停下腳步，仍馬不停蹄四出征戰，「月尾全國賽和下月亞洲賽，會是今年最後兩項比賽，而短期內最大目標則是來年全運會，我會在每個比賽做到最好」。