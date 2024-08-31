英超｜球證爭議判決逐賴斯離場　10人阿仙奴遭白禮頓逼和1：1 (21:45)

英超轉會窗今晨結束，阿仙奴意外由車路士借入不受該會新帥馬利斯卡重用的29歲英格蘭國腳鋒將史達寧，並從般尼茅夫借入35歲巴西籍門將尼圖一年，頂替日前轉投修咸頓的蘭斯達爾。至於未受阿仙奴主帥阿迪達重用的前鋒尼基迪亞，則以3000萬鎊（約3.1億港元）售予水晶宮，並同時將翼鋒雷斯尼爾遜外借至富咸一年。

阿仙奴今夜於英超早場迎戰白禮頓，今夏眾新兵除了後衛卡拉科利續列後備外，其餘包括有傷在身的中場米基爾馬連奴均未入名單。戰至39分鐘，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡在前場爭球後轉身傅予入楔的前鋒夏維斯，後者隨即殺入禁區笠射越過出迎的敵軍門將積臣史迪利，半場領先1：0。惟換邊後戰至49分鐘出現戲劇性一幕，已有黃牌在身的阿仙奴中場迪格蘭賴斯在被吹罰犯規後未回過神來之時，白禮頓後衛祖爾韋特文突從後踢跌賴斯，主球證不但未有吹罰韋特文，反指賴斯未離球10碼阻韋特文開罰球而向他派出第2黃變1紅逐離場，亦是這名英格蘭國腳球員生涯首領紅。踢多1人的白禮頓隨後於58分鐘由前鋒祖奧柏度補射入網。最終雙方各一言和，同樣開季2勝1和首失分。

其餘英超昨日焦點轉會則有曼聯以5080萬鎊（約5.2億港元）由法甲的巴黎聖日耳門（PSG）購入23歲烏拉圭國腳中場文路爾烏加迪，並把蘇格蘭國腳中場麥湯米尼以2500萬鎊（約2.6億港元）售予意甲的拿玻里，以及將英籍翼鋒查頓辛祖外借至車路士一年。

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