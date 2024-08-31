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羽毛球｜李卓耀韓國賽4強不敵陸光祖無緣決賽　下月返紅館主場再爭佳績 (18:08)

韓國羽毛球公開賽今日（31日）續演，港將李卓耀在男單4強激戰逾1小時，以局數1：2不敵國家隊代表陸光祖，雖無緣決賽仍拿下這項世界羽聯超級系列500賽季軍。港隊戰畢日本及韓國公開賽後，將全力備戰下月10至15日假紅磡體育館主場舉行的香港公開賽。

世界排名第17的李卓耀在韓國公開賽一路過關，首圈先挫東道主球手金東勛，以一場勝仗作為自己28歲生日禮物，他隨後再先後擊敗港隊隊友吳英倫，以及國家隊的「世一」好手石宇奇晉級。李卓耀在4強面對另一國手、世界排名高自己4位的的陸光祖，港將多次重板扣殺得手，末段更連取6分，以21：13先拔頭籌。

李卓耀次局初段延續網前控制的優勢，一度領先11：6，但陸光祖隨後改變打法，多次上網進攻並扳平15：15。雙方隨後拉鋸，惟李卓耀未能把握機會輸19：21，局數打平1：1。及至決勝局，李卓耀體能下降，陸光祖多次突擊成功，港將再輸12：21，激戰63分鐘下以局數1：2告負，無緣決賽。

陸光祖晉級決賽後，將與中華台北隊的李佳豪爭冠，後者在另一場4強「內訌」戰以直落兩局擊敗林俊易。女單方面，國家隊的王祉怡在4強以局數2：1反勝東道主球手沈有振，決賽鬥另一韓將、7號種子金佳恩。

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