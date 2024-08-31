田徑世青賽｜吳君浩男子200米決賽列第7　4×100米接力隊闖決賽　同寫港田徑壇歷史 (17:50)

17歲的吳君浩在今年4月的亞青賽男子200米跑出20.92秒，以0.02秒之差打破鄧亦峻在2005年所創下的香港紀錄，同時刷新U18及U20港青紀錄。這名父親為冰島人，母親則是香港人的「混血飛人」，在世青賽面對列強也毫無懼色，他在初賽以21.27秒排小組次名、總成績第13晉級。

及至複賽，吳君浩再跑出21.21秒排小組第2、總成績第5，成為晉級決賽的唯一一名亞洲跑手，亦是港隊歷史性首名躋身世青200米決賽的代表。他在男子200米決賽跑出21.27秒位列第7，寫下港隊在此項目的最佳成績。

至於由陳一樂、葉景維、郭俊廷及陳庭方組成的接力隊，在男子4×100米接力初賽跑出39.97秒排小組首名、在30支國家及地區代表隊中總排名第8，助港隊田徑歷史性跑入世青接力決賽。港隊將於明早6時50分再度登場，力爭佳績。

其他報道：國家隊訪港｜全紅嬋維園表演「水花消失術」 潘展樂稱訪港之旅令自己「不再那麼怕鏡頭」

其他報道：國家隊訪港｜國家隊伊館示範表演氣氛熱烈 孫穎莎同時間另有活動未現身 觀眾嘆美中不足