國家隊訪港｜國家隊伊館示範表演氣氛熱烈　孫穎莎同時間另有活動未現身　觀眾嘆美中不足 (17:15)

國家隊今早（31日）分別到伊館及維多利亞公園出席「奧運健兒展風采」運動項目示範，在伊館的活動由中國香港跳繩總會成員表演花式跳繩，炒熱氣氛。大會先在電視螢幕播放國家隊巴黎奧運的比賽片段，每當出現王楚欽和孫穎莎的畫面時，現場皆傳來歡呼。隨後一眾國家隊健兒進場，包括乒乓球、羽毛球、體操、射擊、霹靂舞、拳擊、滑板、舉重、曲棍球隊成員等。

在巴黎奧運蟬聯男子吊環冠軍的劉洋，打頭陣與香港小將交流，劉洋更與港將張正和方載比併「十字懸垂」鬥長時間，他不忘鼓勵港將「練體操是漫長的路，需要耐心逐步走向目標，最重要是堅持」。這名「吊環王」和衛冕男子雙槓的隊友鄒敬園對於再次訪港感高興，鄒敬園更賣口乖稱「這次更親切，因為沒疫情與大家距離更近，像回家一樣」。

羽毛球隊的女雙組合賈一凡／陳清晨、混雙組合鄭思維／黃雅瓊緊接出場，4人先分組對打；「凡塵組合」改與港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖合作。鄭思維／黃雅瓊則各自跟港青小將拍檔對打，兩名現場觀眾獲抽中與這對混雙拍檔切磋，鄭思維最後更邀射擊金牌得主盛李豪落場。陳清晨和賈一凡在接受訪問時，更用廣東話答謝港人支持。

在巴黎奧運橫掃5金的乒乓球隊人氣高企，港隊的杜凱琹／李皓晴先鬥國家組合陳夢／王曼昱，隨後「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹再與樊振東和王楚欽交手，擔任評述的港隊總教練李靜為增加難度和娛樂性，更要求樊王二人轉用迷你球拍。奧運「6金王」馬龍壓軸出場與黃鎮廷單打，他數次後手擊球引來全場歡呼。眾人接受訪問時，樊振東和王楚欽皆以廣東話向球迷問好，前者表示「巴黎奧運很圓滿、很開心，很享受在港交流活動」。

是次活動採實名購票制，現場需由保安核對身分證明文件，在票上蓋印方可入場。現場大部分觀眾為乒乓球隊擁躉，香港的梁女士及來自廣東的林女士稱一心入場看王楚欽及孫穎莎，並由親友幫忙搶飛。來自廣東的馮女士及女兒稱在門票開售時馬上搶票，前者認為實名購票利大於弊，「實名認證更好，不用被『黃牛』炒高票價」。場外亦有近百名未能購票的粉絲守候，盼能一睹偶像風采。

至於乒乓球隊星將孫穎莎，則與「飛魚」張雨霏等國家隊代表出席由香港奧林匹克之友及香港都會大學合辦的青少年交流活動，與超過100名香港青少年分享奧運經驗。在伊館的部分觀眾對於孫穎莎未有現身感失望，但對於能夠現場看國家隊乒乓球代表與港將過招感高興。

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