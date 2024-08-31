港超｜理文補時8分鐘絕殺南區　衛冕首擊驚險摘勝　傑志遭北區連追兩球逼和 (19:24)

理文新季為兼戰亞冠盃2戰線，本地和外援球員班底也增兵補強，此戰分別派出曾代表瑞典和伊拉克隊的中場夏馬特、西班牙籍中堅馬天尼斯，以及從標準流浪來投的韓援後衛金旻奎共3名新外援擔正，愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞則因傷缺陣。南區則多達4名新外援演「地標」，其中阿根廷中場亞哥斯達處子戰即倒戈。

理文開賽早段主導形勢，惟連番被敵軍門框阻撓。中場黃威10分鐘施放冷箭，被南區門將伍瑋謙僅僅撲到後中柱，保連奴試圖衝前補中被敵衛及時回防解圍。14分鐘，保連奴接應右路罰球，應頂頭槌中楣彈出；理文開紀錄不成，1分鐘後更被南區偷襲得手，從澳門甲組澳科鄒北記加盟的巴西籍射手基哥利，禁區內背身力壓對手的畢爾包青訓中堅馬天尼斯，再轉身起腳破網打開紀錄。理文之後再有夏馬特禁區頂起腳中楣，戰至25分鐘靠港足翼鋒艾華頓右路突破至底線後，窄角度勁射得手，扳平1：1完半場。

兩軍換邊後續拉成均勢，南區50分鐘有基哥利故意漏後予另一射手史提芬彭利拿遠射，但欠奉角度被理文門將陳嘉豪穩接。理文62分鐘由巴西籍鋒將新兵羅沙入替夏馬特，並隨南區換走基哥利後搶回主動，保連奴66和74分鐘兩度禁區內覓得埋門機會，但分別斜出及高出失機。理文81分鐘收起兩名外援保利臣和金旻奎，換入新兵後衛周子謙和隊長中場顏樂楓求變；結果在補時8分鐘獲得幸運之神眷顧，由黃威開出罰球，羅沙頭槌頂後，祖連奴門前加腳彈中敵軍的史提芬彭利拿入網，以2：1絕殺取得今季首勝。

理文驚險贏波後，會長李文恩賽後即與主教練曾昭達溝通表達意見，後者受訪時強調只屬普通交流，「老闆第一次看羅沙等新兵，球員配搭上未到最佳水平，因此對個別球員擺位等有不同的看法」。曾昭達又說，即使今季大舉增兵，也不能保證勝利手到拿來，「皇家馬德里一樣簽入多名強援，對拉斯彭馬斯也打和1：1，要視乎對手部署和踢法，最緊要是知道自己不足，從中改善」。理文在9月國際賽期後，將在該月14日聯賽硬撼大埔，18日晚則轉戰亞冠盃2主場迎擊越南冠軍南定，曾昭達認為球隊尚有時間調整狀態應戰。

此戰下半場多次有球員受傷需治理下，球證團隊決定補時10分鐘，終讓球賽分出勝負。南區主教練楊正光賽後直言不滿補時過長，「沒有大事發生，沒有重大受傷，補時10分鐘比較難接受」。

同一時間另一仗，傑志在憑迪美路夫和祖連奴在22和70分鐘建功，領先兩球之下遭均業北區在85和90分鐘，由兩名森巴兵肯迪和舒拉普連入兩球，在北區運動場作客被逼和2：2。