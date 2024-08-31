國家隊訪港｜全紅嬋維園表演「水花消失術」　潘展樂稱訪港之旅令自己「不再那麼怕鏡頭」 (15:00)

包攬今屆奧運跳水項目所有金牌的「夢之隊」率先上場展示健兒英姿。港隊與國家隊運動員在3米彈板、5米及10米跳台交替登場。其中由雙人10米跳台金牌，「雙子星」全紅嬋及陳芋汐向市民展示的「水花消失術」搏得歡呼聲連連。除揚威專業一面，各運動員更展示了平時不易在賽場見到的「創意跳水」。包括男子雙人3米板金牌龍道一伙拍男子雙人10米跳台金牌楊昊，高高躍過倒立的4屆4金得主曹緣再落入水中。引起市民驚呼和歡笑的同時，也令跳水「夢之隊」大師姐，繼上屆東京奧運擔任跳水裁判後，今屆巴奧升任裁判長的「跳水皇后」郭晶晶與國家體育總局游泳運動管理中心主任周繼紅忍俊不禁，場面歡樂。

單人兼雙人3米跳板冠軍陳藝文表示：「此次能在較賽場輕鬆一點的場合展示跳水項目，很特別。」與謝思埸一起表示一定會再次訪港。備受喜愛的17歲國家隊星將全紅嬋則繼昨夜後再次為現場觀眾送上「恭喜發財」的廣東話祝福，收穫全場掌聲和「公仔雨」。

於本屆奧運歷史性於男子4×100米混合接力奪金的徐嘉余，孫佳俊，覃海洋，在最後一棒實現反超的「奇蹟締造者」潘展樂以及替補泳手王長浩隨後登場。5名國手搭檔包括此次巴黎奧運出戰女子100米及200米背泳項目的港將張心悅在內的5名香港泳手，分組兩隊完成5×100混合接力的比拼。眾國手使用了非自己主項的另一泳姿，為觀眾帶了非一般的體驗。惟同樣身為泳手的觀眾陳小姐則為「未能親眼目睹潘展樂最擅長的自由泳略有遺憾」。

5名國手都表達了想要參加2028洛杉磯奧運的願景，其中已是四朝元老的徐嘉余表示在今屆奧運的個人單項100米背泳摘銀略感遺憾，「希望能在下屆彌補」。蝶泳擔當孫佳俊則期盼自己「能夠把這一棒游得更好。」而在100米自由泳以破世界紀錄之姿奪金的潘展樂坦言「頂住壓力讓我更有動力」，又透露自己以前很抗拒鏡頭和採訪，但此次訪港之旅後變得沒有那麼害怕了，「（因此）很喜歡香港的未知與挑戰」。而今屆奧運出戰6項力攬6獎牌的張雨霏則因出席都會大學的交流活動而缺席示範。

此次活動購票當局採取了嚴格的實名制措施，持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件。部分市民對這一措施表示認同，學生黃小姐表示「杜絕了很多『票販子（黃牛黨）』」。未能搶票成功的李女士希望當局可以參考澳門做法，統一讓市民於開票前提前登記身分證再進行購票資格抽籤，照顧到部分上班時間不方便使用電子設備的人群。而同行的趙女士則期盼下次可以在更大的場館內舉辦，令更多市民有機會目睹奧運健兒的風采。