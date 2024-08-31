巴黎殘奧｜吳卓恩200混決賽再破PB第6完賽　張沅硬地滾球三連捷晉8強 (00:16)

作為港隊殘奧有史以來年紀最小成員、首戰殘奧的吳卓恩，昨在女子SM6級200米混合泳初賽游出3分12.95秒破個人最佳成績（PB）下以總排名第5名出線。來到今晨的決賽，吳卓恩頭50米以第6名轉池，經過100米後一度跌到第7名，但其後憑她擅長的蛙泳追至第5名，最終再次破PB的3分11.95秒獲得第6名，而世界及殘奧紀錄的英國隊好手森瑪絲紐頓（Maisie Summers-Newton）以2分56.90秒奪金，成功衛冕；美國隊泳手瑪克絲（Ellie Marks）獲銀牌及國家隊代表劉道敏則摘銅。

另早前透露今屆巴黎殘奧將會是他個人「最後探戈」、上屆東京殘奧摘銅的39歲陳浩源，昨亦出戰輪椅羽毛球男子單打WH2級的首場分組賽，面對智利隊球手艾蘭古斯未受考驗下，以直落兩局21：10、21：8敲響勝鼓。

硬地滾球方面，「六朝元老」梁育榮雖在硬地滾球男子BC4級個人賽首場分組賽以8：1大勝巴西隊選手哥斯達，但在次戰對陣國家隊的鄭遠森，以2：3反負對手，會在今午最後一場小組賽關鍵戰，與日本隊球手內田峻介爭奪8強出線席位。第3次征奧的何宛淇在女子BC3級個人賽分組賽獲兩連勝；殘奧新丁的張沅則在女子BC4級個人賽分組賽三連捷，以首名躋身明晨上演的8強。

國家隊方面，蔣裕燕在女子S6級50米自由泳，以破PB的32.59秒奪金；另一女將陳懿亦在S10級50米自由泳游出27.10秒，刷新世界紀錄封后；此外，周霞在女子T35級100米短跑跑出13.58秒，力壓隊友郭芊芊下成功衛冕金牌，為國家隊包辦金、銀牌。