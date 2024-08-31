明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎殘奧｜吳卓恩200混決賽再破PB第6完賽　張沅硬地滾球三連捷晉8強 (00:16)

巴黎殘奧今晨（31日）進入第2個比賽日，14歲「小飛魚」吳卓恩昨午在女子SM6級200米混合泳初賽晉級後，在今晨決賽再次破個人最佳成績（PB）下以3分11.95秒獲得第6名。而另一殘奧新丁的張沅則在硬地滾球女子BC4級個人賽分組賽三連捷，以首名躋身明晨上演的8強。

作為港隊殘奧有史以來年紀最小成員、首戰殘奧的吳卓恩，昨在女子SM6級200米混合泳初賽游出3分12.95秒破個人最佳成績（PB）下以總排名第5名出線。來到今晨的決賽，吳卓恩頭50米以第6名轉池，經過100米後一度跌到第7名，但其後憑她擅長的蛙泳追至第5名，最終再次破PB的3分11.95秒獲得第6名，而世界及殘奧紀錄的英國隊好手森瑪絲紐頓（Maisie Summers-Newton）以2分56.90秒奪金，成功衛冕；美國隊泳手瑪克絲（Ellie Marks）獲銀牌及國家隊代表劉道敏則摘銅。

另早前透露今屆巴黎殘奧將會是他個人「最後探戈」、上屆東京殘奧摘銅的39歲陳浩源，昨亦出戰輪椅羽毛球男子單打WH2級的首場分組賽，面對智利隊球手艾蘭古斯未受考驗下，以直落兩局21：10、21：8敲響勝鼓。

硬地滾球方面，「六朝元老」梁育榮雖在硬地滾球男子BC4級個人賽首場分組賽以8：1大勝巴西隊選手哥斯達，但在次戰對陣國家隊的鄭遠森，以2：3反負對手，會在今午最後一場小組賽關鍵戰，與日本隊球手內田峻介爭奪8強出線席位。第3次征奧的何宛淇在女子BC3級個人賽分組賽獲兩連勝；殘奧新丁的張沅則在女子BC4級個人賽分組賽三連捷，以首名躋身明晨上演的8強。

國家隊方面，蔣裕燕在女子S6級50米自由泳，以破PB的32.59秒奪金；另一女將陳懿亦在S10級50米自由泳游出27.10秒，刷新世界紀錄封后；此外，周霞在女子T35級100米短跑跑出13.58秒，力壓隊友郭芊芊下成功衛冕金牌，為國家隊包辦金、銀牌。

相關字詞﹕體育 巴黎殘奧 游泳 吳卓恩 梁育榮 陳浩源 編輯推介

上 / 下一篇新聞