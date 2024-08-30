港超｜馬希偉傳射居功　東方輕取流浪響頭炮 (22:35)

東方此戰派出回巢的前鋒巴杜姆和後衛亞歷斯祖擔正，今夏新兵中場林衍廷則倒戈演「地標」。流浪新季在港足名宿巴貝利第4度接掌下，此戰正選則派出日援後衛菅沼駿哉、巴西籍雙鋒雷仙奴和曉高等6將演處子戰。

上季榮膺港足明星選舉最佳青年球員的馬希偉，開賽5分鐘在前場截得皮球後於禁區頂妙射得手，為東方先拔頭籌。林衍廷18分鐘因剷跌舊東家前鋒曉高，被罰黃牌。東方之後雖一度被流浪反佔上風，但32分鐘再靠馬希偉交出助攻，造就巴杜姆射入重返港超的第一球，半場領先2：0。

流浪59分鐘由門將陳冠燊入替烏克蘭籍的奧力斯，以釋放外援名額換入日援中場岡本玲仁加強攻力。該隊換邊後攻勢較東方入肉，其中曉高三番在禁區外施射，皆無功而還。東方最終維持兩球勝果，新球季有好開始。

馬希偉賽後當選此戰最佳球員（MOM），惟他賽後透露季前表現未如理想，慶幸續獲教練團信任給予機會，「季初心態未『返番嚟』，被教練提醒不能太放鬆，要抹去上季的成就。很開心此仗能交出表現。今季隊內競爭比上季更大，希望能保持上季的發揮，甚至更好，讓教練團看見」。東方主帥盧比度則對麾下下半場的表現下滑稍為擔憂，並稱球隊未被對手攻破大門是「有點幸運」。