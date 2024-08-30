歐聯｜新「瑞士制」抽籤出爐　皇馬連戰多蒙特利物浦　總獎金增至216億冠軍獲7.4億 (18:54)

今季歐聯36隊分為4個檔次，每檔次9隊，但摒棄傳統的分組賽賽制，改以「瑞士制聯賽」模式抽籤，而每隊需踢8場，分別是主、客比賽各4場，對手是各檔次中的兩支球隊，結果14屆冠軍皇家馬德里除了與多蒙特及利物浦狹路相逢外，還要惡鬥意甲球隊AC米蘭和阿特蘭大。

利物浦同時也需出征AC米蘭及迎戰利華古遜，代表球員時代效力「紅軍」的「藥廠」教練沙比阿朗素，將會首次返回晏菲路倒戈。紅軍新帥史諾說：「球迷會把很多注意力放在利物浦主場對皇馬的比賽上，這是理所當然的，因為對方是多屆冠軍，但己隊的其他對手也實力雄厚，令我們必須認真對待每一仗。」

至於前屆盟主曼城的對手有今夏大肆擴軍的祖雲達斯、國際米蘭和PSG；進入「後基利安麥巴比」時代的PSG的主要對手尚有阿仙奴、馬德里體育會及拜仁慕尼黑，而後者亦需激戰巴塞隆拿，巴塞同時需硬碰多蒙特，意味箭頭羅拔利雲度夫斯基將連續倒戈拜仁及「蜂兵」。PSG會長艾基拉菲則無懼任何對手，「歐聯是世上最好的比賽，世上最好的球隊都會參加。新賽制讓比賽更加艱難，但這正是我們喜歡的」。

賽制方面，每隊完成首8仗後，排名前八者晉身16強，第9至24名的需透過兩回合附加賽，以爭奪餘下的8個席位，至於第25名或之後的則被淘汰，而且不像以往般可轉戰歐霸。值得提及的是，今屆歐聯總獎金增加約25%，達到近25億歐元（約216億港元），其中冠軍可得逾8600萬歐元（約7.4億港元）。

2024／25年球季歐聯第一檔次球隊抽籤結果

第一檔次 第二檔次 第三檔次 第四檔次

球隊 主 客 主 客 主 客 主 客

皇家馬德里 多蒙特 利物浦 AC米蘭 阿特蘭大 薩爾斯堡 里爾 史特加 比斯特

曼城 國際米蘭 巴黎聖日耳門 布魯日 祖雲達斯 飛燕諾 士砵亭 布拉格斯巴達 施洛雲

拜仁慕尼黑 巴黎聖日耳門 巴塞隆拿 賓菲加 薩克達 薩格勒布戴拿模 飛燕諾 施洛雲 阿士東維拉

巴黎聖日耳門 曼城 拜仁慕尼黑 馬德里體育會 阿仙奴 燕豪芬 薩爾斯堡 基羅納 史特加

利物浦 皇家馬德里 RB萊比錫 利華古遜 AC米蘭 里爾 燕豪芬 博洛尼亞 基羅納

國際米蘭 RB萊比錫 曼城 阿仙奴 利華古遜 貝爾格萊德紅星 年青人 摩納哥 布拉格斯巴達

多蒙特 巴塞隆拿 皇家馬德里 薩克達 布魯日 些路迪 薩格勒布戴拿模 格拉茨 博洛尼亞

RB萊比錫 利物浦 國際米蘭 祖雲達斯 馬德里體育會 士砵亭 些路迪 阿士東維拉 格拉茨

巴塞隆拿 拜仁慕尼黑 多蒙特 阿特蘭大 賓菲加 年青人 貝爾格萊德紅星 比斯特 摩納哥

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