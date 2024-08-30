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歐霸｜摩連奴領費倫巴治倒戈曼聯　菲慈佔天樂建功助阿積士入正賽 (22:23)

歐霸及歐洲協會聯賽今晨（30日）完成附加賽後，抽籤儀式隨即在今晚舉行，賽制亦採用與歐聯相同的「瑞士制聯賽」模式。其中同樣被編於第一檔次的曼聯和熱刺，前者需作客對陣再次倒戈的葡萄牙籍名帥摩連奴執教的費倫巴治；後者則會作客惡鬥另一支土耳其勁旅的加拉塔沙雷。

新季歐霸及歐協聯仿效歐聯一樣，改以「瑞士制聯賽」模式抽籤。歐霸有4個檔次各9隊，每隊需踢主、客比賽各4場；歐協聯則有6個檔次各6隊，每隊需踢主、客比賽各3場。上季憑英格蘭足總盃奪冠而獲歐霸資格的曼聯，需面對波圖、格拉斯哥流浪、費倫巴治等球隊，後者除了主帥摩連奴外，摩洛哥籍中場蘇夫恩岩拉伯特今落實由費倫天拿外借加盟，上季效力「紅魔」的他亦將會倒戈相向。惟紅魔的英籍中場美臣蒙特，日前在英超次輪以1：2不敵白禮頓時傷出，球會昨證實他因肌肉受傷，或會缺席數場比賽。

另一英超代表的熱刺，需迎戰羅馬、加拉塔沙雷和賀芬咸等。弓作為上屆4強之一的羅馬，亦惡鬥連場，包括硬碰法蘭克福、熱刺、畢爾包、葡萄牙的布拉加等。兩回合僅以3：2險勝而驚險晉級正賽的車路士，在歐協聯籤運不俗，當中只需遠征哈薩克的艾斯坦拿，其餘對手有德甲的海登咸、比利時的真特、希臘的彭拿典奈高斯及阿美利亞的FC諾亞。

較早前賽事方面，持有香港身分證的21歲華裔小將菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim）在歐霸附加賽次回合為阿積士先開紀錄下，終以3：0大勝，兩回合計以7：1淘汰波蘭的積基朗尼亞。

而連續兩季飲恨獲歐協聯亞軍的費倫天拿，雖在歐協聯附加賽次回合兩人獲兩黃一紅先後被逐，與匈牙利的普斯卡斯學院總計打成4：4，但戰至互射12碼，憑今夏以自由身加盟的西班牙籍門將迪基亞在第4輪撲出關鍵球，助球隊以5：4躋身正賽。

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