巴黎殘奧｜陳睿琳女子S14級100米蝶泳破亞洲紀錄摘銀　為港奪今屆首獎牌 (01:23)

去年在杭州亞運獨攬2金3銀的20歲港隊女飛魚陳睿琳，在今屆巴黎殘奧首個比賽日與隊友張可盈齊出戰女子S14級100米蝶泳，其中陳睿琳在初賽以1分04.32秒取次名出線，張可盈則以1分10.95秒完成排第10未能過關。

來到今晨的決賽，陳睿琳延續勇態，雖在首50米暫列第3，但及後發力壓過俄籍選手莎芭蓮娜（Valeriia Shabalina），最終以破亞洲紀錄時間的1分03.70秒摘下銀牌，為港隊拿下巴黎殘奧首面獎牌。而英國隊好手馬絲姬（Poppy Maskill）則以破世界紀錄的1分03.00秒奪金。

賽後政務司長陳國基祝賀陳睿琳，成功為港隊奪得今屆巴黎殘奧第一面獎牌，並表示：「港隊在今屆巴黎殘奧共派出23名運動員作賽，他們都是成功克服了各種挑戰和困難，才能在殘奧的舞台上發光發亮，值得大家敬佩。除了巴黎奧運外，特區政府也購入了巴黎殘奧的轉播權，希望市民和我一樣繼續坐在電視機前，為各位參賽的優秀健兒打氣，全城撐國家隊、撐港隊！」

值得一提的是，今屆港隊奪得個人銀牌的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金75萬港元作鼓勵。