巴黎殘奧｜國家隊揚威場地單車賽　李樟煜首金王小梅封后 (23:13)

巴黎殘奧今晨正式開幕，國家隊在首個賽日派出兩名選手出戰男子C1級3000米個人追逐賽，其中殘奧4金得主的李樟煜已經在資格賽造出3分31.338秒，兼且打破世界紀錄，與隊友梁偉聰一同躋身決賽。到決賽，36歲的李樟煜再次有穩定發揮，領先隊友梁偉聰將近一圈下成功奪金，並為國家隊包攬該賽事的金、銀牌，亦是國家隊今屆賽事的首兩面獎牌。

另邊廂，第2次征奧的24歲國家隊代表王小梅，雖然在上屆東京殘奧女子C1-3級3000米個人追逐賽僅摘銀，但到今屆決賽，踩出3分41.692秒以接近10秒的成績兼破世界紀錄下成功稱后。至於今屆殘奧首金則由荷蘭隊女將告露芝在女子C4-5級500米計時賽，造出35.566秒下獲得。

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