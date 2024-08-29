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歐國聯｜英軍卡斯利首點兵破舊立新　棄獲加等6名歐國盃兵　馬度基等4新丁入選 (22:19)

英格蘭隊新任暫代主帥卡斯利今晚（29日）點兵26將（見下表），備戰下月初先作客愛爾蘭隊後主場迎戰芬蘭隊的兩場歐洲國家聯賽B2組賽事，當中包括4名新兵，而包括基爾獲加在內的6名今夏出席歐洲國家盃則被棄用。

英格蘭隊在歐國盃再獲亞軍後，主帥修夫基掛冠，英足總委任青年軍教頭卡斯利暫時領軍，在今晚的點將中，他疑破舊立新，首次召入前鋒馬度基、中場基比斯韋特、安祖高美斯及後衛利夫拿文度，而撇除傷兵祖迪比寧咸及後衛勞基梳爾，被剔除大軍以外的歐國盃球員則有前鋒艾雲東尼、中場禾頓、後衛基爾獲加、祖高美斯、李維士鄧克和門將蘭斯達爾。

至於與前帥修夫基的副手賀蘭特不和的後衛賓韋特亦續名落孫山，而無緣歐國盃的鋒將拉舒福特亦續被棄用。另外，曾代表英軍出賽54次的後衛捷比亞宣布結束國際賽生涯。卡斯利又稱心目中的阿歷山大阿諾特是右閘而非中場。

德國隊方面，經歷今夏歐國盃主場失利後，近代骨幹成員的隊長根度簡、卻奧斯、湯馬士梅拿及紐亞亦相繼告別國際賽，德軍主帥拿高士文為了歐國聯A3組對陣匈牙利及荷蘭隊，昨晚公布23人大軍，普遍認為是國家隊大戶的德甲班霸拜仁慕尼黑，今期只有4人入選，包括現外借至史特加的門將紐布爾、右閘甘美治、兩名中場穆斯亞拿及阿歷山大柏夫洛域。

此外，世界盃亞洲區外圍賽第3圈於9月展開，爭取連續8屆晉身決賽周的日本隊，在C組首兩仗先主場鬥中國後作客巴林。日本主帥森保一公布球員名單，中場伊東純也回歸，因傷錯過兩次國際賽期的三笘薫亦重返大軍。

卡斯利首次英格蘭點兵

門將：比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（水晶宮）、尼克普比（紐卡素）

後衛：阿歷山大阿諾特（利物浦）、馬克古希（水晶宮）、利維高維爾（車路士）、安斯干沙（阿士東維拉）、利夫拿文度（紐卡素）、史東斯、歷高利維斯（曼城）、哈利馬古尼（曼聯）

中場：菲爾科頓（曼城）、高爾彭馬（車路士）、明奈（曼聯）、迪格蘭賴斯（阿仙奴）、基比斯韋特（諾定咸森林）、干拿加歷查（馬德里體育會）、安祖高美斯（里爾）

前鋒：奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、查洛保雲（韋斯咸）、安東尼哥頓（紐卡素）、馬度基（車路士）、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、伊比爾治伊斯（水晶宮）、哈利卡尼（拜仁慕尼黑）

相關字詞﹕明報體育 英格蘭 歐國聯 卡斯利 愛爾蘭 芬蘭

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