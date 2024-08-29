英聯盃｜東拿利停賽10月復出　紐卡素晉第3圈　韋斯咸作客遇剋星利物浦 (19:00)

辛度東拿利綽號「新派路」，去年7月由AC米蘭過檔紐卡素，卻在3個月後涉違規賭波罪成，被判停賽10個月，其間無緣代表意大利隊在今夏爭取衛冕歐洲國家盃。24歲的他至今晨終告復出，並即助球隊在開賽18秒「閃電」打開紀錄。當時他在中後場策動攻勢，直線交予中場拍檔米基爾阿米朗，後者再橫傳前鋒阿歷山大伊沙克射門雖被諾定咸森林門將撲出，但仍有中場祖爾韋洛克補中，惟韋洛克在15分鐘傷出，由般奴古馬雷斯入替。

下半場接戰至50分鐘，森林藉攻擊手祖達施華勁射得手扳平。61分鐘，東拿利與米基爾阿米朗及後衛捷比亞一起被換出。兩軍終各一言和完場，「喜鵲」終以互射12碼4：3勝出。東拿利賽後特意走到場邊與手持意大利國旗的喜鵲球迷擁抱，其後這名上季只為喜鵲上陣12次入1球的球星說：「上季經歷是痛苦的。我現在像是一名新兵，這是一支頂級球隊。」領隊艾迪賀維亦表示，「我們有一名頂級球員回歸」。喜鵲將在第3圈再出征以英乙球隊溫布頓，後者主場與英超「升班馬」葉士域治打和2：2後，以互射12碼4：2報捷。

另外，韋斯咸憑中場查洛保雲在88分鐘一箭定江山，主場1：0險勝般尼茅夫，將在第3圈作客惡鬥利物浦，理由是「鎚仔幫」過去8季9訪晏菲路全敗。其他抽籤方面，曼城將對英冠的屈福特、阿仙奴對英甲的保頓、曼聯對英甲的班士利、愛華頓對修咸頓、車路士對英乙的巴路及白禮頓對狼隊、熱刺作客英冠的高雲地利。

此外，「紅軍」的烏拉圭國腳鋒將達雲紐尼斯，因今夏美洲國家盃4強被哥倫比亞隊後，與隊友為保護家人在看台與敵軍球迷大打出手，結果被罰國際賽停賽5場，隊友熱刺中場賓坦古亞則停4場，而朗奴阿拿奧祖、馬泰斯奧利華拉和荷西基文尼斯各停賽3場。另外，代表北愛爾蘭隊出賽107次的36歲「紅魔」守將莊尼伊雲斯宣布退出國際賽。

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