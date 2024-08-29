巴黎殘奧｜開幕禮提倡包容　聖火再次點燃熱氣球升天　陳浩源王婷莛領銜港隊第65隊進場 (05:45)

在開幕禮前夕，巴黎殘奧組委安排多名知名人士在巴黎市內進行聖火傳遞，當中火炬手包括香港武打巨星成龍及法國女演員Elsa Zylberstein等。

以「創意、包容」為主題開幕禮由東道主的法國隊男泳將迪奧古連（Theo Curin）任主角的預錄影片展開，這名過去一年在當地電視台主持巴黎殘奧節目的24歲運動員，原本亦身兼演說家、專欄作家、模特兒及演員，可謂多才多藝，而影片中則包含他在此前節目中的駕駛的士訪談內容。而他亦在現場將節目中駕駛的佈滿巴黎殘奧吉祥物的士駛入會場。

及後開幕禮由法國總統馬克龍及國際殘疾人奧委會（IPC）主席安祖柏辛斯（Andrew Parsons）握手並示意後展開，並率先由藝術家Chilly Gonzales演奏鋼琴曲引領140名代表「嚴謹社會」的舞者及16名代表「創意」的殘疾舞者共演，表達出從不和諧走向和諧的「包容」主題。

緊接169支代表團以法文字母排序形式列隊進場前往協和廣場，首支隊伍為阿富汗代表團而非傳統的希臘代表團。由舉重男將齊勇凱及輪椅劍擊女將辜海燕「擔大旗」的國家隊排第31隊進場，今屆中國國家代表團共有516人，包括284名運動員參戰19個大項。至於港隊由羽毛球男將陳浩源及乒乓球女將王婷莛擔任持旗手領銜排第65隊進場，今屆港隊共派出69人代表團，包括23名運動員出戰8個大項。

隨着東道主法國代表團壓軸進場後，大會播出殘疾運動員如何克服重重困難去成為運動員，重新肯定自己的讀白。然後現場進行壓短的歌唱環節後，進行升旗儀式及奏起法國國歌。巴黎奧組委主席埃斯坦古（Tony Estanguet）及IPC主席安祖柏辛斯隨之均藉在法國大革命的重要場地協和廣場致辭時，以革命為題材，希望透過殘奧改變世界，推動各地走向更共融的社會革命。及後馬克龍簡單而隆重地宣布巴黎殘奧正式揭幕。

一眾舞者及後再度登場，並展示健全及殘疾人士之間漸漸克服分歧，走向包容及共融的過程；並由歌手唱出殘奧會歌《未來之歌》並升起IPC會旗，其中將旗幟帶進場的包括前年獲歐洲太空總署（ESA）任命為全球首名殘疾太空人的43歲英國隊前殘奧短跑選手麥克福爾（John McFall）。

來到尾聲，早前戰畢巴黎奧運、在男子50米自由泳摘銅的法國隊健全男泳將（Florent Manaudou）率先手持聖火登場，隨後法國殘奧代表團團長接過聖火後，再由多名殘奧獎牌選手先後傳遞，包括曾在冬季殘奧（滑雪項目）及夏季殘奧（賽艇項目）均曾奪牌、因受切爾諾貝爾核災而出生時有多處殘障的烏克蘭裔美國隊女將馬斯特絲（Oksana Masters）。最後聖火由5名法國殘奧選手古亞高（Charles Antoine Kouakou）、姬達（Nantenin Keita）、拉美奧特（Fabien Lamirault）、漢昆特（Alexis Hanquinquant）及艾洛蒂洛蘭迪（Elodie Lorandi）共同點燃連接大型熱氣球的火炬台，與巴黎奧運一樣見證熱氣球升起，開幕禮亦正式結束。