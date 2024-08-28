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港足｜韋斯活簽約兩年　盼領港足踢進攻足球爭勝娛樂球迷 (20:20)

中國香港足球總會今（29日）舉行新賽季發布會，落實由47歲英籍教頭韋斯活（Ashley Westwood）出任港足主教練，簽約兩年。他表示其領軍風格將「盡量在前場踢波、娛樂球迷及爭取贏波」。

韋斯活的接掌港足後的首要任務，是隨隊下月2至9日出戰斐濟三角賽。他表示自己並無參與挑選出征大軍，到時會從旁協助助教盧斯爾為主，「如果盧斯爾想的話我也會給予意見，但自己僅退居二線，（三角賽）是一個難得的機會，讓我在球隊內學習」。過往韋斯活雖曾在亞洲賽面對香港球隊，但首度在港執教的他，表示其風格將帶領球隊會盡量在前場踢波、娛樂球迷及爭取贏波。

韋斯活去年11月至今年6月帶領阿富汗隊出戰6場世界盃亞洲區外圍賽次圈，共取1勝2和3負的成績。他被問及早前有傳與阿富汗足總牽涉糾紛，惟韋斯活表明雙方是一同終止合約，「我跟所有（阿富汗隊）球員都有很好的關係，明白他們知悉（我）離隊消息會感到不安，但認為這就是足球，事情變化很快」。

韋斯活在約200名應徵者中突圍而出成為港足新帥，足總主席霍啟山認為韋斯活擁有歐洲及亞洲足協專業教練牌照下，希望透過其國際賽經驗為港足爭取佳績，「未來9至11月就有6場國際賽，再加上東亞錦標賽外圍賽總共10場比賽，希望可以給新教練多些實戰機會」。霍啟山透露韋斯活昨晚才到港，認為他需時磨合，冀讓他多了解香港足球生態。

此外，足總在發布會上交代港足今年餘下國際賽期動向。港足本港時間10月11日凌晨作客歐洲小國列支敦士登後，10月15日晚上8時將回師香港大球場友賽柬埔寨隊；11月兩場友賽均主場出擊，11月14日晚上8時先在香港大球場迎戰菲律賓隊，19日晚上8時則移師旺角大球場對陣非洲島國毛里求斯隊；12月7至17日則主場出戰東亞盃外圍賽。足總總幹事張炎有指出，上述友賽對手世界排名均與港足相若，強調有專注提升排名的必要，「需要有客觀的東西讓球迷知道，我們是不是真的打得好」。

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