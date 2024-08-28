羽毛球｜盧善恩韓國賽首圈爆冷淘汰前世一山口茜　伍家朗淘汰法國新星過關 (19:25)

上周於日本公開賽男單首輪止步的伍家朗今轉戰韓國公開賽回勇，以22：20、14：21及23：21鏖戰77分鐘力克周日才於日本封王的法國籍19歲新星蘭尼亞，下輪將撼國家隊的世界一哥石宇奇。後者早前在巴黎奧運8強止步，又在日本賽4強不敵蘭尼亞，備受外界批評的他在今仗淘汰前「世一」韓將孫完虎晉級後，疑自嘲地在受訪時稱自己是「最水世界第一」。

至於21歲港隊女單新星盧善恩則在首圈以直落兩局21：17、21：18爆冷擊敗日本賽女單冠軍、排名世5的前「世一」山口茜。

另外，港隊一哥李卓耀則適逢28歲生日取得最佳禮物，在韓國賽首圈戰勝東道主韓國選手金東勛，將與直落兩局淘汰印尼籍選手的吳英倫於次輪上演港隊「內訌戰」。至於從資格賽兩連勝突圍正賽的港將陳延澤，首圈以直落兩局11：21、8：21不敵世界排名第6的丹麥籍名將安杜臣。

男雙方面，於日本賽生涯首奪750系列賽冠軍的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，今意外於韓國賽首圈反負予同胞鍾鴻健／ 海卡爾止步首輪，連同蘭尼亞及山口茜，已有三項日本賽冠軍遭遇「一輪游」。

另值得一提的是，上屆女單冠軍兼「世一」的安洗瑩，早前已宣布退出本月所有賽事，令她接連無緣衛冕日本及主場的韓國賽。

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