英超｜阿仙奴3160萬鎊收購西班牙國腳中場馬連奴　簽約4年 (17:15)

過去兩季英超屈居亞軍的阿仙奴今夏人腳變動不大，此前除了正式從賓福特買斷門將大衛拉耶外，還有從意甲的博洛尼亞簽入後衛卡拉科利。馬連奴的來投亦成為兵工廠今夏第2名新兵。這名早前在歐洲國家盃協助西班牙隊奪冠的28歲中場表示：「這是我球員生涯至今最重要時刻，讓我有機會挑戰自我。在場上我將會時刻付出百分百，希望外界知道我是如何勤奮，並成為別人眼中的好隊友。」

此外，另一英超勁旅利物浦據報已同意以連帶附加條款共2900萬鎊（約3億港元）由西甲的華倫西亞，預簽早前在歐國盃表現突出的23歲格魯吉亞國腳門將馬馬達舒維利，將在明夏才正式加盟。

英格蘭聯賽盃次圈方面，英超的白禮頓、水晶宮、李斯特城、愛華頓及富咸今晨同告淨勝晉級，其中今夏加盟水晶宮的日本國腳中場鎌田大地擔正攻入處子入球，並交出助攻予是役「起孖」的法籍前鋒桑馬迪達，終在主場以4：0大勝英冠的諾域治。

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