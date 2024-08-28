港足｜足總落實阿富汗前帥韋斯活接掌　下周領軍征斐濟三角賽 (15:08)

韋斯活今午現身足總新球季發布會，獲足總主席霍啟山頒贈港足球衣。韋斯活致辭時感謝霍啟山、技術總監莫寧和足總總幹事張炎有的信任，讓他得到帶領港足的機會。他提到近日與足總的對談中，讓其對香港足球的未來發展倍感憧憬，任內目標是為球隊攀升世界排名，以及領軍在預計明年3月展開的亞洲盃外圍賽中突圍，連續兩屆殺入決賽周。

球員生涯司職後衛的韋斯活在曼聯青年軍出道，2012年在低組別球會Kettering Town以球員兼教練身分初掌教鞭。他同年掛靴後曾加入黑池和布力般流浪教練團，2013年7月轉到當時新成立的印度球會班加羅爾首度「坐正」主帥，首季即領軍在2013／14年球季印度職業聯賽（I-League）封王。他2016年離開班加羅爾後，同年11月至翌年3月曾短暫執教馬來西亞超聯的檳城，與前港腳中堅羅素共事。他其後重返印度，2017／18年先後出任印超（ISL）加爾各答體育會的體育總監和看守主帥，2021／22年則執教旁遮普。

韋斯活對上一份工作，是在去年11月接過阿富汗國家隊帥印，獲得英媒關注。他過去透露英國政府曾強烈建議其打消應聘念頭，最終堅持抵達當地履新。他任內領軍征戰6場世界盃亞洲區外圍賽次圈A組，對陣應屆亞洲盃冠軍卡塔爾、科威特和印度隊，錄得1勝2和3負敬陪末席，當中以主場0：0賽和卡塔爾隊及作客2：1反勝印度隊為代表作。他原定與阿富汗足總簽約一年至本年11月屆滿，惟當地傳媒近日指他因不滿未依時支薪，已決定單方面終止合約。

不過，韋斯活在球場內外也曾數次捲入爭議；外媒形容他性格甚為火爆，執教班加羅爾期間，分別在2013／14年印度聯賽和2016年亞協盃涉怒罵球證，各被罰停賽4場。他在2017年任教檳城時因與第4球證爭執，再被罰禁賽4仗。而他2010年尚未掛靴時，曾駕車衝紅燈兼疑與執法警員發生肢體碰撞，終承認衝紅燈控罪，被判80小時社會服務令和停牌一年。