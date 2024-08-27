巴黎殘奧｜「七金劍后」余翠怡出發巴黎征殘奧　盼巴黎大皇宮續成港隊福地誓爭獎牌 (22:25)

雖然已是第6次征戰殘奧，「七金劍后」余翠怡仍笑言略感緊張，「雖或趕不上開幕禮，會趁（下月）3號比賽之前的時間適應時差、場地及天氣。」將於今屆殘奧參戰劍擊5個小項的她透露，通過上周由江蘇省隊與港隊進行的訓練營後狀態正佳，「訓練營的強度及（訓練）目的都算達到，所以現在感覺不錯。」

香港劍擊隊於上月的巴黎奧運取得兩面金牌，女重江旻憓及男花張家朗齊在巴黎大皇宮書寫歷史。余翠怡期盼自己和隊友亦能在同一地點創造佳績，「希望大皇宮能續成港隊『福地』」。

於上屆東京殘奧會遺憾無牌進帳的余翠怡回顧往屆成績，並坦言「殘奧一屆比一屆難打」，並相信各地的競技水平在解除了防疫措施的巴黎殘奧將「更上一層樓」。但她表示自己亦有前往英國訓練，希冀「在巴奧將新學到的東西應用出來。」

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士今亦聯同劍擊隊一起出發，她表示會盡量到場觀看港隊每一場賽事，距巴黎較遠的項目亦會盡力前往，除非撞期才會作出取捨。

相關報道：巴黎殘奧｜開幕禮破天荒移師香榭麗舍大道及協和廣場 港隊泳將打頭陣爭獎牌

其他報道：足球｜昔日英軍部下齊悼艾歷臣 碧咸讚揚真正紳士 感激當年委重任當隊長

其他報道：網球｜堤安姆美網首圈止步告別最後大滿貫 「球員生涯已無憾」