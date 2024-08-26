港超｜巴杜姆相隔一季回巢東方　盼伙同鄉巴科爾攜手攻堅 (19:29)

巴杜姆2021至2023年效力東方兩季，去年夏天約滿離隊後轉投印尼乙組的錦石聯。相隔一季返港再投東方，他認為球隊實力比過去增長不少，並期待與上季加盟的另一名西班牙籍鋒將巴科爾連線，「相信可以與他合作無間，我較多像翼鋒奔馳，他則擅長控制皮球，彼此各司其職」。

巴科爾上季以17個聯賽入球，與理文的愛沙尼亞國腳安尼亞並列港超神射手。他透露早在西班牙聽過巴杜姆的名字，相信對方能助球隊攻力昇華。他曾在2017／18年球季為安道爾球會UE Sant Julia出戰歐霸外圍賽的他，對於能夠再次參與洲際球會賽事非常期待，鼓勵隊友毋須妄自菲薄，盡情享受亞冠盃2之旅，「不用看低自己，我們也是一支好的隊伍，有能力為各對手製造煩惱」。

華將方面，22歲港腳中場余在言上季完結後未有馬上確實續約，他承認今夏曾獲其他報價，但最終選擇留隊冀回饋東方，「始終內心都想留在這裏，想報答東方上季給予我的機會」。至於今夏加盟東方的另一名港腳中場林衍廷，笑言在新球會適應進度不俗，「訓練場地較以前理想，練真草舒服很多，其他跟以前差不多」。

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