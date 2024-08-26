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港超｜東方輕裝迎亞洲賽　華將全數獲加薪　主帥盧比度稱無包袱 (14:14)

新一季港超本周五晚揭開戰幔，開鑼戰打頭陣鬥標準流浪的東方，今早（26日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）公開操練。這支上季香港足總盃盟主今季需兼顧亞冠盃2（ACL2）戰線，主教練盧比度明言沒包袱、盡力而為。體育總監黃嘉華則透露陣中華將全獲加薪，「上年的拚搏大家有眼睇」。

東方上季在港超取得季軍，並憑藉於香港足總盃封王，晉身改制後的次級洲際球會賽亞冠盃2，在E組惡鬥日職勁旅廣島三箭、澳職球隊FC悉尼，以及來自菲律賓的卡雅。東方體育總監黃嘉華表示，今季班費維持在8位數，並透露陣中華人球員全獲加薪，「上年的拚搏大家有眼睇到，亞洲賽資格都是他們拚回來。加幅因人而異，總知在東方的球員一定生活得到」。

黃嘉華談到新球季目標，除了期望聯賽力爭前四和爭取盃賽錦標；更希望在亞洲賽貫徹重用年輕球員方針，深信小將會在香港球迷面前力拚，「用本地年輕球員打亞洲賽會有困難，但我對他們有信心。希望球迷、傳媒都給予他們機會，我不相信他們未夠資格」。

過去兩季連奪港足明星選舉最佳教練的東方主帥盧比度，認為今季將會非常艱苦，「很難複製上季的佳績，但我們沒有壓力，保持一貫理念和踢法就可」。對於亞冠盃2的形勢，「Chino」同稱球隊沒有包袱、盡力而為，「亞洲賽對我們而言，如憑上季努力兌換回來的禮物。我們出線機會確實不太大，但球員能到澳洲、日本等地應戰，是一種體驗和學習」。

東方今季陣容僅簽入3名新援，除了回巢的西班牙籍射手巴杜姆及從瑞典球會IK Oddevold借用回歸的後衛亞歷斯祖，另從流浪簽入港足中場林衍廷。而曾在2020至2023年效力晉峰3季的巴西、西班牙雙重國籍翼鋒費利浦薩，今日亦隨隊操練，料待完成體測後便官宣加盟。盧比度指出，29歲的費利浦薩去年在阿聯酋聯賽遭受膝部重創，養傷7個月後踏入康復最後階段，深信待對方傷癒後，能長遠的協助球隊。

此外，東方體育會今年4月宣布正式收取馬鞍山白石佔地1.8萬平方米地皮，用作興建自家訓練基地。黃嘉華透露目前正回應發展局的進一步查詢，希望在10月獲正式撥款並着手動工。他又透露，會爭取進一步擴建基地，從而可設置正規11人足球場。

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