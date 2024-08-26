田徑︱杜班迪斯鑽石聯賽分站6.26米封王　再破男子撐竿跳世績 (04:15)

24歲的杜班迪斯在月初的巴黎奧運以破世界紀錄的6.25米衛冕男子撐竿跳後，月底馬不停蹄轉戰鑽石聯賽，早前在瑞士洛桑站以6.15米封王後，今晨於波蘭的西里西亞站再創高峰，他在首3跳先後輕鬆分別一次便越過5.62米、5.92米及6.00米；而在巴奧分奪銀、銅牌的美國隊好手簡歷克斯及希臘隊的卡拉利斯則分別以第2及3次試跳同樣成功越過6.00米。不過及後便成為杜班迪斯的表演舞台，隨着簡歷克斯3次試跳6.08米失敗後，杜班迪斯決定挑戰6.26米的新世界紀錄，他雖在首次試跳未能成功，但第2跳僅輕微碰欄並成功越過，個人第10次刷新世績下封王。

賽後他瀟灑地說：「我感覺目前狀態很好，亦很清楚自己可以再做得到（再破世績），我不認為這是非常難的事，但也不保證每次狀態都一樣好，所以這不是每次參賽都必須的，還需要看情况。」而被問及下月4日將在瑞士的鑽聯蘇黎世站前夕，與挪威籍400米跨欄世績保持者華賀姆（Karsten Warholm）上演一場別開生面的100米跑對決表演賽，他笑言二人以前都是100米跑手，且一起訓練多時，「想藉這次機會讓大家都輕鬆一下，並且令自己帶來一些新鮮感」。