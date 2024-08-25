羽毛球｜鄧謝配日本羽賽摘銀　負國家隊無緣今季第2冠 (18:45)

鄧俊文／謝影雪戰畢巴黎奧運後稍作休整，即以6號種子身分轉戰日本公開賽，「鄧謝配」更一路過關斬將，先在首圈挫中華台北隊代表，隨後3圈在打足3局的情况下，擊退印尼、馬來西亞及另一中華台北隊拍檔，自今年3月德國公開賽後，再次殺入世巡賽決賽。

鄧俊文／謝影雪此前曾與世界排名第4的國家隊代表蔣振邦／魏雅欣在去年法國公開賽碰頭，港將當時以局數1：2告負。雙方這次在日本公開賽再度交鋒，「鄧謝配」同樣陷入下風，甫開局即難擋對方進攻火力並落後1：7，即使港將嘗試縮窄分差，但仍被蔣振邦多次重板扣殺得手，中段落後9：19。「鄧謝配」隨後連追3分，但仍以12：21先輸一局。

「鄧謝配」在次局作出調整，開局一度取得領先，並趁對手失誤將優勢拉開至9：5。不過，國家隊在下半局發力狂攻，掌控場上節奏，最終「鄧謝配」無力回天，再輸一局12：21，苦戰32分鐘下以直落兩局不敵蔣振邦／魏雅欣摘銀，無緣自德國公開賽後贏得今季第2冠。

單打方面，法國隊19歲新星蘭尼亞延續奇蹟之旅，他先後擊敗馬來西亞隊的李梓嘉、東道主代表西本拳太、國家隊「世一」石宇奇等星殺入男單決賽，終以直落兩局21：17、22：20勇挫中華台北籍球手周天成，贏得職業生涯首個超級750賽事冠軍。至於山口茜在女單決賽，則以直落兩局21：11、21：10輕取泰籍球手寶姍蘭稱后。

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