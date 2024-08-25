壁球｜梁子軒港壁錦標賽首登頂　為國際新賽季添信心　何子樂隔年再封后 (20:34)

被列為2號種子的梁子軒，在男子組決賽面對3/4號種子黎卓楠，梁初段曾落後4：8，但這名杭州亞運銅牌得主扭轉劣勢，戰至「刁時」以12：10先拔頭籌。他隨後再贏兩局11：5，以直落3局勝出，首度於這項賽事封王。

對上3屆入決賽皆鎩羽而歸的梁子軒，對於今次奪冠難掩興奮，「其實我有一點緊張，今仗入局較慢，初段也失去節奏，但也提醒自己不能鬆懈，慢慢調整過來」。梁子軒在下月將赴加拿大迎來新球季，他笑言這個冠軍能增添信心，「這是對我的肯定和好開始，希望今季世界排名能打入前40」。

女子組方面，頭號種子何子樂在女子組決賽以局數3：1（11：8、3：11、11：6、11：7）挫李嘉兒，報卻去年一敗之仇，重奪后冠。何子樂賽後表示次局被對手高吊球牽制，但在胞兄臨場指導下成功扭轉局勢，「嘉兒次局完全沒有失誤，我卻打得心急。到第3局調整節奏，保持耐性地打好每一球」。目前世界排名第23的她，盼在新一季PSA賽事打入頭20。

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