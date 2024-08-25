明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

壁球｜梁子軒港壁錦標賽首登頂　為國際新賽季添信心　何子樂隔年再封后 (20:34)

香港壁球錦標賽今午（25日）假香港壁球中心煞科，梁子軒在男子組決賽以直落3局挫黎卓楠首度封王，港隊「一姐」何子樂則於女子組決賽擊敗李嘉兒，相隔一年再奪后冠，兩人皆稱為本周展開的國際新賽季增添信心。

被列為2號種子的梁子軒，在男子組決賽面對3/4號種子黎卓楠，梁初段曾落後4：8，但這名杭州亞運銅牌得主扭轉劣勢，戰至「刁時」以12：10先拔頭籌。他隨後再贏兩局11：5，以直落3局勝出，首度於這項賽事封王。

對上3屆入決賽皆鎩羽而歸的梁子軒，對於今次奪冠難掩興奮，「其實我有一點緊張，今仗入局較慢，初段也失去節奏，但也提醒自己不能鬆懈，慢慢調整過來」。梁子軒在下月將赴加拿大迎來新球季，他笑言這個冠軍能增添信心，「這是對我的肯定和好開始，希望今季世界排名能打入前40」。

女子組方面，頭號種子何子樂在女子組決賽以局數3：1（11：8、3：11、11：6、11：7）挫李嘉兒，報卻去年一敗之仇，重奪后冠。何子樂賽後表示次局被對手高吊球牽制，但在胞兄臨場指導下成功扭轉局勢，「嘉兒次局完全沒有失誤，我卻打得心急。到第3局調整節奏，保持耐性地打好每一球」。目前世界排名第23的她，盼在新一季PSA賽事打入頭20。

其他報道：羽毛球｜鄧謝配日本羽賽摘銀　負國家隊無緣今季第2冠

其他報道：英超︱阿仙奴力克剋星維拉　杜沙特後備建功疑無聲抗議　阿迪達：難免會沮喪

相關字詞﹕明報體育 壁球 梁子軒 黎卓楠 何子樂 李嘉兒 編輯推介

上 / 下一篇新聞