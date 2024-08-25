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英超︱阿仙奴力克剋星維拉　杜沙特後備建功疑無聲抗議　阿迪達：難免會沮喪 (17:00)

阿仙奴今晨（25日）在英超憑下半場兩個入球，作客2：0力克上季「剋星」阿士東維拉，開季兩戰全勝。此戰為「兵工廠」先開紀錄的翼鋒李安度杜沙特，建功後木無表情疑無聲抗議被貶後備，領隊阿迪達認對方或對現狀「不開心」，但理解作為球員屬人之常情。

兩軍本仗半場互無紀錄。上季兩次交鋒均落敗的阿仙奴，54分鐘幾乎先失守；維拉中場阿馬度奧拿拿禁區頂施射，皮球「省」中阿仙奴後衛加比爾馬加希斯後笠過門將大衛拉耶中楣彈出，無人看管的維拉前鋒奧尼屈堅斯隨即衝前飛頂，卻被趕及回身的拉耶飛撲化險為夷。

阿仙奴於65分鐘由李安度杜沙特入替加比爾馬天尼利求變，這調動僅用2分鐘便奏效；該名比利時國腳在禁區混戰後，登場首次觸球便燙射得手打破缺口。兵工廠77分鐘再由布卡約沙卡交出橫傳，造就中場湯馬士柏迪撞射建功，鎖定2：0勝局。

開季兩戰均從板凳出發的杜沙特，此戰開齋後未見絲毫喜悅，僅挺着胸膛與替他高興的隊友一路步向場邊，並在隊友威廉沙列巴慫恿下從擺出手勢慶祝。這名29歲翼鋒賽後對此解釋道：「作為球員當然想成為正選，但能幫助球隊進帳也是好事。各種情緒交集，入球時真的幾乎不知發生什麼事。」

杜沙特的舉動，也被外界視為對失去正選的無聲抗議。兵工廠領隊阿迪達承認對方難免會為此感到沮喪，但喜見他化悲憤為力量，「他很沮喪，但仍在場上證明自己有多出眾，而非被這負面情緒影響致表現糟糕；這展現了強大的個人質素」。

阿仙奴能夠全取3分，門將拉耶的「神救」功不可沒，賽後獲選此戰最佳球員（MOM）。這名28歲西班牙國腳回首當刻，直言或是生涯至今最佳撲救，「皮球中楣後，我就看見屈堅斯銅頭一搖，我便作出反應。當刻我想到最重要的，就是伸手把攻門瓦解」。阿仙奴下輪將在周六晚（31日），主場迎戰同得兩連勝的白禮頓。

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