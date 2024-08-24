英超︱曼聯遭白禮頓絕殺　舒克斯空門越位「截糊」慘成罪人 (21:35)

曼聯此役沿用上輪主場1：0險勝富咸的正選11人，該仗一箭定江山的荷蘭籍前鋒約舒亞舒克斯續列後備，隊長中場般奴費南迪斯再任「偽九號」前鋒。至於盛傳轉投拿玻里的白禮頓中場比利基莫亞，此戰則重返正選。

曼聯32分鐘兩度防守傳中大漏下，被「海鷗」前鋒韋碧克接應翼鋒三笘薰橫傳門前飛身剷入落後；該名曼聯青訓出身的射手連續兩輪建功，兼在母會身上取得職業生涯第100個球會入球。紅魔不足一分鐘後，有鋒將拉舒福特頭頂腳踢補中，但旁證舉旗示意越位淪為詐糊，半場落後0：1。

曼聯換邊後提早「撳掣」換入舒克斯，取代進攻中場美臣蒙特。白禮頓52分鐘幾乎由38歲中場占士米拿拉開比數，其半單刀射門越過敵軍門將奧拿拿後，卻被後衛達洛治趕及在白界線前救駕。曼聯大難不死後，60分鐘靠上半場曾近門失機的阿密特迪亞路，接應後衛馬沙拉奧傳送，右路燙射「省」中敵衛雲赫基彈入扳平。

紅魔65分鐘由翼鋒阿歷真度加拿祖入替拉舒福特，僅4分鐘就上演尷尬一幕；加拿祖本可接應般奴費南迪斯傳中，輕鬆射入空門，但皮球直飛龍門之時，在白界前意外彈中處於越位位置的舒克斯才入網，經視像裁判（VAR）覆核後裁定入球無效，錯失反超前的大好機會。紅魔戰至補時5分鐘，更被白禮頓攻兵祖奧柏度接應西蒙艾丁拿傳中頭槌絕殺，今季首嘗敗績；白禮頓則兩戰全勝。