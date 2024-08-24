英超︱曼聯遭白禮頓絕殺　舒克斯空門越位「截糊」慘成罪人 (21:35)

曼聯今晚（25日）在英超次輪作客白禮頓，半場落後一球下，換邊後靠翼鋒阿密特迪亞路建功，惟補時5分鐘被對手鋒將祖奧柏度絕殺，以1：2敗陣。「紅魔」此役兩度因越位食詐糊，其中上輪奠勝功臣約舒亞舒克斯在白界線前意外殃及阿歷真度加拿祖的射空門，無奈變輸波罪人。
曼聯此役沿用上輪主場1：0險勝富咸的正選11人，該仗一箭定江山的荷蘭籍前鋒約舒亞舒克斯續列後備，隊長中場般奴費南迪斯再任「偽九號」前鋒。至於盛傳轉投拿玻里的白禮頓中場比利基莫亞，此戰則重返正選。
曼聯32分鐘兩度防守傳中大漏下，被「海鷗」前鋒韋碧克接應翼鋒三笘薰橫傳門前飛身剷入落後；該名曼聯青訓出身的射手連續兩輪建功，兼在母會身上取得職業生涯第100個球會入球。紅魔不足一分鐘後，有鋒將拉舒福特頭頂腳踢補中，但旁證舉旗示意越位淪為詐糊，半場落後0：1。
曼聯換邊後提早「撳掣」換入舒克斯，取代進攻中場美臣蒙特。白禮頓52分鐘幾乎由38歲中場占士米拿拉開比數，其半單刀射門越過敵軍門將奧拿拿後，卻被後衛達洛治趕及在白界線前救駕。曼聯大難不死後，60分鐘靠上半場曾近門失機的阿密特迪亞路，接應後衛馬沙拉奧傳送，右路燙射「省」中敵衛雲赫基彈入扳平。
紅魔65分鐘由翼鋒阿歷真度加拿祖入替拉舒福特，僅4分鐘就上演尷尬一幕；加拿祖本可接應般奴費南迪斯傳中，輕鬆射入空門，但皮球直飛龍門之時，在白界前意外彈中處於越位位置的舒克斯才入網，經視像裁判（VAR）覆核後裁定入球無效，錯失反超前的大好機會。紅魔戰至補時5分鐘，更被白禮頓攻兵祖奧柏度接應西蒙艾丁拿傳中頭槌絕殺，今季首嘗敗績；白禮頓則兩戰全勝。