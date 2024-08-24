巴黎殘奧｜港隊8將出發赴巴黎　陳浩源偕王婷莛任開幕禮持旗手　團長梁禮賢盼成績看齊上屆 (22:00)

巴黎殘奧將有23名港將出戰8個項目，團長梁禮賢表示在選手村已安排好冷氣並保證食物質量。他亦透露此前備受各國奧運選手詬病的食堂，經同事現場勘查後認為「食物已有改善且充足」，並補充：「我們在巴黎亦有一些支援，所以整體問題不大。」他又透露旗手的選擇標準，除了巴黎殘奧委會要求的一男一女，亦需要是上屆殘奧的獎牌得主且開幕禮翌日沒有賽事需要參與。上屆東京殘奧取得1銀1銅的硬地滾球運動員梁育榮，因開幕禮翌日需出戰比賽而落選，陳浩源和王婷莛則滿足以上標準當選；陳浩源解釋「因為開幕禮時長達3、4個小時，對持旗手都算吃力。」

即便持旗對體力消耗大，本次殘奧「最後探戈」的39歲羽毛球星將陳浩源依然表示將不坐輪椅，堅持全程行走。他笑稱：「我希望大家看到我型啲，就算辛苦也會用走的。」而能夠生涯尾聲成為港隊殘奧持旗手，他表示「圓了人生所有夢，十分感動和榮幸」。此前透露將爭取刷新個人最佳成績的他，透露將把握時間在飛機上觀看對手錄像熟悉打法，「我們都很迫切地想去到比賽場館熟悉燈光和場地」。

陳浩源又透露曾因今屆殘奧為「最後一舞」而影響心態，惟與運動心理學家交談後已有所改善。他又將輪椅羽毛球類比「一門手藝」道：「我退役之後，這門『手藝』在香港會失傳。」面對後繼無人，他亦盼可通過此次賽事直播讓市民知曉香港曾出過他這類輪椅羽毛球運動員。

此外，田徑港隊殘奧名宿蘇樺偉今亦隨行，於2016年退役的他透露此次殘奧將從事幕後工作，以另一種方式幫助港將。而他日前亦在個人社交網分享自己昔日征奧舊照，並呼籲大眾支持香港殘疾運動員。

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