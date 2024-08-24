德甲｜利華古遜衛冕首擊再展韌性　完場前奠勝挫慕遜加柏 (17:00)

早前在德國超級盃先取新季首冠的利華古遜，今於德甲開咧戰作客慕遜加柏延續強勢後勁，開賽12分鐘由倒戈的中場格列沙加射入一記遠程炮先開紀錄後，再由新星科利安華迪斯在38分鐘一次門前混戰中射成2：0完半場。

積極反撲的慕遜加柏在換邊後戰至59分鐘由後衛尼高艾維迪在一次罰球攻勢於門前補射入網扳回一城後，再於85分鐘靠新加盟的前鋒基連甸斯特接應傳送近門臥射得手追平。不過，「藥廠」又一次展示後勁，在補時8分鐘有後備中場艾米尼艾里博得12碼，並由華迪斯操刀，雖然他主射被敵軍門將撲出，但他第一時間上前補射破網，個人梅開二度，終領這支衛冕之師作客險勝3：2，新季聯賽旗開得勝。

賽後利華古遜主帥沙比阿朗素表示：「首輪賽事以此形式結束是不可思議的，下半場發生了很多事，但整體我們在很多方面都做到不錯。」不過他又承認球隊在領先兩球後不夠進取，未來仍有不少改善地方，「我已不知道多少次己隊在最後階段取得入球，這絕不可能在備戰及操練時預備，這無疑是麾下的鬥心所致」。