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壁球｜黎卓楠香港錦標賽挫劉子均首闖決賽　明硬撼梁子軒爭冠　預告下半年赴英參賽訓練擴闊眼界 (20:10)

香港壁球錦標賽今（24日）假香港壁球中心續演，黎卓楠在男子組4強激戰50分鐘，以局數3：1力克頭號種子劉子均，生涯首闖決賽，這名25歲港將明午3時將於決賽硬撼2號種子梁子軒，爭取再寫佳績。

被列為3/4號種子的黎卓楠，在4強面對頭號種子劉子均時打出令人眼前一亮的表現，頭兩局先贏11：4、11：9。尋求衛冕的劉子軒在第3局背水一戰，以11：9扳回一城，兩人在第4局一直拉鋸，劉子均一度領先10：9手握局點，但黎卓楠未有言棄重奪領先，最終在前場放短波得手，以12：10反勝，他在獲勝一刻激動得拋下球拍，隨後跪地抱頭大叫，難掩興奮之情。

黎卓楠直言賽前目標只為打入4強並配上其3/4號種子的身分，能夠殺入決賽屬意外之喜；他又稱今仗被劉子均控制節奏，但仍不斷提醒自己要堅持下去，期望消耗對方體能再尋找機會。黎卓楠將於明日的決賽鬥梁子軒，他亦會輕裝上陣，「我以挑戰者身分入4強和決賽，對我來說沒太大壓力，可以盡情享受比賽」。

黎卓楠透露，戰畢香港壁球錦標賽就會赴英國逾半年，在當地練球及參加聯賽，期望可擴闊眼界，「世界排名第2的保高爾、第9的麥堅都會在英國練，希望我的眼光不是局限於亞洲，能在那邊見到不同好手的打法」。

女子組方面，頭號種子何子樂在4強以直落3局挫湯芷穎，明午2時在決賽鬥李嘉兒，合演上屆決賽翻版。何子樂稱在香港壁球錦標賽寓賽於操，期望以最佳狀態迎接後日展開的PSA新球季、鑽石級的埃及公開賽，目前世界排名第23的她，亦盼今季達到衝入頭20的目標。

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