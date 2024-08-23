足球｜台場地問題棄辦　香港落實承辦東亞盃外圍賽 (21:45)

由於中華台北足協早前已提出放棄主辦權，而東亞足球協會副會長兼足總主席霍啟山日前出席港超季前發布會亦強調關注事態進展，東亞足球協會執委會今召開會議後，確認香港將承辦今屆東亞盃外圍賽，這將是香港第4次主辦這項賽事，上次舉辦是在8年前以旺角大球場為比賽場地。

今屆外圍賽將於12月7至17日上演，包括朝鮮、香港、中華台北、澳門、蒙古、關島及北馬里亞納群島共7支隊伍參賽，並將會分成兩組進行，爭奪1個決賽周席位，賽事抽籤及賽程安排將有待公佈。

會後霍啟山對香港主辦賽事感興奮道：「足總一直積極爭取主辦東亞足球錦標賽（東亞盃）外圍賽，讓亞洲級的大型足球賽事在香港舉行，在舉辦大型賽事上具備條件，香港大球場、旺角大球場，以及啟德體育園都可作為比賽場地。」

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