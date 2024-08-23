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英超｜根度簡落實重返曼城　稱迫不及待再穿藍月戰衣 (20:25)

尋求英超五連霸的曼城，今晚（23日）宣布僅轉戰西甲班霸巴塞隆拿1季的德國籍中場根度簡落實回巢，合約為期1年將改披19號球衣，他接受球會訪問稱「有機會回到這裏意義重大，我已迫不及待想再次與（主帥）哥迪奧拿合作」。而同市宿敵的曼聯則據報勢簽入烏拉圭國腳防中烏加迪。

這名33歲球星過去曾效力「藍月」7年，為球隊贏得英超、歐聯及足總盃等共14座獎盃，他在去年夏天以自由身加盟巴塞隆拿，經歷一季上陣51場後，據報現又以自由身重返藍月，改披19號球衣。早前宣布結束國際賽生涯的根度簡接受球會訪問表示，已與曼城球迷建立特殊關係，他稱：「老實說，我已迫不及待想再次穿上球衣，每天和哥迪奧拿一同工作會讓你成為更好的球員。」

另藍月將於明晚10時在英超次輪，主場迎戰「升班馬」葉士域治，雙方上次交手已是22年前的英格蘭足總盃，當時曼城以4：1勝出，此役根度簡或會第2次上演「地標戰」，以及上仗倦勤的西班牙隊防中洛迪卡斯簡迪亦能候命上陣。

至於藍月同市死敵曼聯，將於明晚7時半頭場作客惡鬥暫排聯賽榜首的白禮頓。「紅魔」上仗僅憑新加盟的荷蘭隊前鋒約舒亞舒克斯一箭定江山，主場以1：0小勝富咸，是役面對首輪以3：0挫愛華頓的「海鷗」。領隊坦夏格今確認瑞典籍中堅域陀連迪路夫因腳趾受傷續缺陣，他自從在月初最後一場季前賽對利物浦上陣45分鐘後就沒再出陣，坦夏格亦表示傷兵還有兩名左閘杜維爾馬拉西亞、勞基梳爾及前鋒海倫。

此外，紅魔據報與巴黎聖日耳門（PSG）就烏拉圭國腳防中烏加迪的簽約，已接近達成一致協議，雖然兩軍希望達成永久性轉會，但這名23歲球員或先以強制性買斷條款下外借離隊。

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