歐協聯｜車路士附加賽首回合先勝　新兵基奧空門失機成焦點 (17:39)

上季英超位列第6的車路士，雖相隔一季再戰歐洲賽，但須從歐協聯附加賽踢起，爭取躋身正賽分組賽。球隊今晨在史丹福橋球場迎戰瑞士球會塞維特，有新加盟的葡萄牙國腳柏度尼圖首次擔正，並初次穿起7號戰衣出戰。「藍戰士」全場控制戰局，其中今夏由巴塞隆拿來投的西班牙18歲新星初次掛帥，早段曾扭過對方門將謝利美費利克但收掣不及未能射空門。及至下半場52分鐘，他雖藉費利克犯錯截走皮球，但已呈單刀姿態的他卻將皮球緩慢地射向及時回防的費利克身上而再度錯失黃金入球機會，結果他5分鐘後被換出。

至於球隊是役靠另一前鋒尼干古於50分鐘博得12碼，並親自操刀先開紀錄。戰至76分鐘，後備上陣的馬度基再下一城，終以2：0輕取塞維特，下周五凌晨將作客再戰。

賽後馬利斯卡回應批評時直認明白球迷的不滿原因，「不過整體而言是令人滿意的，我們正在學習如何控制球賽，而最重要固然是贏下比賽，並且在輪換下做到不失球」。

此外，已加盟藍戰士1年半的烏克蘭籍鋒將梅迪歷是役同樣曾錯失入球良機，表現一直不穩下同樣成為球迷批評對象。馬利斯卡亦不諱言對方需要進步，「他的能力無需懷疑，但在場上如何做正確的決定是他需要學習的」。

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