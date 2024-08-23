港超︱流浪新季班費700萬目標中游　趙正宇突轉戰泰丙　李輝立稱不解 (19:05)

流浪上季以第6名完成聯賽，並首奪賽馬會菁英盃。會方季後已預告管理層將出現新氣象，其中表明淡出管理層的李輝立由總監轉為總幹事，掛靴的前港腳盧均宜和林嘉緯轉任助教，輔助回巢的61歲主教練巴貝利。

流浪新球季共有15名新球員來投，包括李呈、張青雲、黃韜霖、梁煒烽、張廣然、巴拉克等年輕土炮，外援則有上季效力大埔的巴西籍翼鋒雷仙奴、擁有巴西及墨西哥雙重國籍的鋒將曉高、18歲韓籍中場金道賢，以及今日官宣的前日本小國腳後衛菅沼駿哉；流浪另在青訓系統中提拔4名小將入隊。離隊球員則有轉戰中甲蘇州東吳的加納籍前鋒伊巴謙、加盟北馬其頓球會舒古比的日籍中場神田夢實、轉投港超理文的後衛金旻奎，以及再度登陸日本球壇的歐陽耀沖等。

流浪在新季有着大改變，主席莫文韜稱聯賽目標是維持中游位置；對於其他盃賽的期望，他笑稱：「從來都無期望，（今季）宗旨是培訓球員」。他又透露，球隊稍後冀有1至2個踢中鋒的外援入隊。提及第4次執掌球隊的主教練巴貝利，莫文韜認為他具經驗及有廉潔的形象，「如果香港某些球會有（貪污）問題，他的形象絕對有保證」。上季曾短暫加入深水埗教練團的巴貝利表明望為球隊帶來控球踢法，「球隊擁有速度很快的球員，可以令其他球隊帶來麻煩」。另現時變成陣中「老大哥」的前鋒劉智樂，表示前線需時提升默契，希望效果不會太差，亦笑稱「（本地球員）來說，數字是最大那位，自己責任一定變得較多，要教識年輕球員彌補犯錯」。

此外，上季當選賽馬會菁英盃「U22星中之星」的18歲中場趙正宇，並未出現在流浪的新球季名單中。李輝立透露與球會尚有合約下，先向球會表示到英國升學，惟及後在球員經紀協助下，告知會方將轉戰泰丙（T3）。李輝立形容該支今季初升上泰丙的球會組織簡陋，不懂操作國際足協轉會系統（TMS）；流浪終選擇謹慎處理，讓趙正宇以借用形式加盟，但表明不解對方決定，「覺得很奇怪，冇理由去踢T3。你知道宜家那些球員經紀搞到好亂吓。我哋都好關注，始終喺我哋球會培養，一陣賣咗去柬埔寨，割咗半邊腎再扔返嚟咁就死啦」。李輝立另透露陣中19歲翼鋒陳耀祖因身體抱恙，經手術後需休戰2至3個月。

標準流浪 2024 ／25年球季球員名單

門將：1盧兆崎、30奧利斯@、99陳冠燊

後衛：4梁煒烽、5林遼太@、13菅沼駿哉*@、17龍梓軒、19姚浩明、23林堂真@、32李泳豪*、33法蘭度、93嚴顥昆*

中場：11巴拉克*、12李呈*、18金道賢*@、22陳耀祖、25梁凱俊、36岡本玲仁@

前鋒：7劉智樂、9黃韜霖*、14馬榕生、21張青雲*、37張廣然*、77雷仙奴*@、97曉高*@

*新加盟

@外援