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羽毛球｜鄧謝配日本公開賽反勝印尼組合闖8強 (21:15)

日本羽毛球公開賽今（22日）續演，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於16強以局數2：1反勝印尼隊組合，將與馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君爭入4強。同日港隊女雙拍檔楊雅婷／楊霈霖則直落兩局不敵頭號種子的韓國隊組合白荷娜／李紹希，無緣8強。

今屆以6號種子身分出戰的鄧俊文／謝影雪，今面對印尼隊的古沙亞真圖／古莎瑪華迪備受考驗，首局戰至6：6平手後，被對手打出一段8：1攻勢拉開，終以17：21先輸一局。次局二人及時回勇，並於戰至8：8後打出一段7：0攻勢還以顏色，終輕勝21：10扳平。決勝局「鄧謝配」愈戰愈勇，早早拉開比數下再贏一局21：12，局數2：1反勝晉級，明於8強將遇馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君。

女雙方面，港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖以直落兩局11：21、9：21不敵頭號種子的韓國隊組合白荷娜／李紹希，16強止步。至於在巴黎奧運人氣急升的日羽女神志田千陽，昨伙拍檔松山奈未在16強輕鬆直落兩局21：13、21：5淘汰泰國隊組合，將與日本隊同胞岩永鈴／中西貴映爭入4強。

此外，中華台北隊名將戴資穎今於女單16強輕鬆直落兩局擊敗烏克蘭的布洛娃，8強將遇東道主球手仁平菜月。

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